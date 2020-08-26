Частный бизнес вложил в воронежскую экономику полтора триллиона рублей

Блок законов, принятых в Воронежской области за последние пять лет, повысил ее привлекательность для инвесторов. Бизнес активно пользуется мерами административной и финансовой поддержки, развивая экономику региона. С 2015 года объем частных вложений в нее достиг полутора триллионов рублей.

"Сегодня Воронежская область уверенно входит в 20-ку крупнейших региональных экономик России, а по ряду важных направлений - в десятку лучших. В регионе реализуется множество перспективных проектов, которые направлены на развитие промышленности, аграрной сферы, улучшение инвестклимата и социальной политики", - сообщили в Воронежской областной Думе, подведя итоги работы депутатов VI созыва.

За пять лет воронежский парламент принял 944 закона. Почти 40 процентов из них касается развития экономики и региона в целом, отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов. Усилия депутатского корпуса были направлены на снижение административной нагрузки на бизнес и расширение круга компаний, которые могут получить господдержку.

Особое внимание уделяется развитию новых форм инвестиционной инфраструктуры в рамках ОЭЗ "Центр" и ТОСЭР "Павловск". На территории моногорода планируется создать почти полторы тысячи рабочих мест и привлечь 13,5 миллиарда рублей инвестиций. В Индустриальном парке "Масловском" запущен пилотный проект по предоставлению площадок субъектам малого и среднего бизнеса в сфере производства. Для таких резидентов предусмотрена широкая линейка льгот.

В начале 2020 года облдума приняла закон, направленный на создание благоприятного налогового климата для малого и среднего предпринимательства в IT. Для компаний из этой сферы в шесть раз снизили ставку налога по "упрощенке".

На последнем весеннем заседании воронежские парламентарии заложили правовые основы для развития органического земледелия. Это фактически позволит создать в регионе новую подотрасль сельского хозяйства, дать импульс к развитию небольших агропредприятий.

Чтобы поддержать бизнес в период пандемии, Воронежская областная Дума еще в апреле приняла пакет поправок для снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Региональные меры господдержки охватывают более семи тысяч предпринимателей из наиболее уязвимых отраслей.