Мы продолжаем рассказывать о городах Большой засечной черты, 500-летие начала создания которой будут отмечать в сентябре этого года.

Следующий пункт нашего путешествия - город Венев Тульской области. Это милый провинциальный городок с уникальной высоченной колокольней, здесь угощают булочкой "веневкой" и гордятся родством с поручиком Ржевским.

Сегодня Венев входит в список 115 исторических городов России. Он имел особое государственное значение еще в ХV веке, как опорный пункт Большой засечной черты. В середине XVI столетия он был разрушен во время очередного набега, но вскоре возродился. У впадения реки Моржовки в реку Веневку выстроили крепость с шестью башнями. Внутри цитадели находились церковь, дома стрельцов и горожан. Город тогда называли Городенск на Веневе. Крепость стояла вне засечной черты - задача была контролировать проходы в Московию, ведь в этих местах лесостепь широким клином врезается в густые подмосковные леса, и это самый удобный путь для нападения на стольный град.

И все же символом Большой засечной черты является не сам город Венев, где от крепости ничего не осталось, а Венев-монастырь. Именно он был оборонительным форпостом, находясь почти в центре Веневской Веркушской засеки и имея достаточно мощные оборонительные сооружения. Он играл видную роль в защите южных рубежей Московского государства до середины XVII века.

Сегодня Венев входит в список 115 исторических городов России

Венев-Никольский монастырь располагается недалеко от дороги Тула - Венев, далее ведущей к трассе М-4 "Дон" (минут 20 на машине до трассы). Монастырская церковь во имя святого Николая Чудотворца сохранилась до наших дней почти в своем первоначальном виде. Это - действующий каменный двухэтажный храм постройки 1696-1701 годов. Он пользуется популярностью у паломников.

В самом Веневе можно увидеть одну из самых высоких колоколен центра России. Есть предположения, что ее архитектором был великий русский зодчий, основоположник классического направления в архитектуре Василий Баженов. Он в то время проживал в имении, находившемся неподалеку, ныне это село Старое Глазово. Деньги на строительство храма и колокольни собирали всем миром, но потом потратили на ополчение, участвовавшее в войне 1812 года. Так что стройка затянулась на 60 лет. Зато Вторая мировая война уникальный образец русского зодчества, по сути, спасла: храм после революции снесли, а колокольню не успели - началась война. Потом в дни оккупации Венева фашистами местные партизаны установили на колокольне пулемет и сражались отчаянно. А в послевоенные годы первые два яруса самого высокого здания в городе приспособили под водонапорную башню. Странная это была башня: вода стекала по стенам с фресками, а на самом верху, на шпиле, горел золоченый шар с крестом. Сейчас идет реставрация этого удивительного здания.

Родина поручика Ржевского

За право считаться родиной лихого гусара поручика Ржевского, чьи подвиги описаны во множестве анекдотов, не один год спорят разные регионы. Но у веневских краеведов есть серьезные основания считать знаменитого поручика своим земляком: веневская помещица из села Мильшино оставила воспоминания о своей жизни, окружении, быте и нравах XIX века, часть которых посвящена похождениям ее дяди Сергея Семеновича Ржевского. Это похождения, попавшие в газеты того времени, свидетельствуют в пользу версии туляков. Клуб краеведов "Веневский уезд" издал эти мемуары полностью под названием "Надежда Петровна Ржевская. Личные воспоминания и все слышанное".