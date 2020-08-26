Московские следователи только что начали доследственную проверку попыток неких граждан завладеть квартирой на севере столицы, купив в ней маленькую долю, по сути - угол.

Это далеко не первая попытка профессиональных мошенников, которые специализируются на отъеме жилья. Подобный обман граждан в последние годы стал распространяться в городах все шире. Схема, по которой действуют в таких аферах криминальные граждане, примитивна, но дает результат.

Вот и на этот раз проблемы появились у простой московской семьи, состоящей из матери-пенсионерки и взрослого сына. Семья жила в однокомнатной квартире. Собственником части квартиры была их дальняя родственница, которая в этой квартире никогда не жила. Свою долю в квартире родственница продала чужим людям. Кому, сейчас уточняют следователи.

Новый, неизвестный пока собственник с помощью криминального вида граждан просто взломал дверь квартиры, но сам жить там не собирался, а привел в однушку так называемых профессиональных соседей. Эти люди подселяются на крохотные доли в квартирах и создают хозяевам невыносимые условия, вынуждая их либо продать за копейки свои метры, либо просто съехать. Для того чтобы быстрее решить квартирный вопрос, они сопровождают свои действия угрозами и рукоприкладством. И на этот раз было все в точности то же самое.

Как рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя СК РФ по Москве Юлия Иванова, следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Скорее всего, уголовное дело в этом случае будет возбуждено. Но очередное расследование не сможет решить существующую и ставшую острой проблему "черных риелторов", извлекающих крупные доходы от операций с квартирными микродолями за счет основных владельцев этих квартир.

Формально законом не запрещено быть собственником углов и даже одного квадратного метра жилплощади в разных квартирах. Однако схожая во многих случаях судьба владельцев квартир, в которых были проданы микродоли, наводит на размышления.

Проблема в последние годы обострилась до такой степени, что на нее обратили внимание законодатели. Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников стал одним из соавторов проекта закона, цель которого - блокировать деятельность мошенников, специализирующихся на операциях с квартирными микродолями.

Основное положение этого законопроекта - введение ограничения на выделение в жилых помещениях долей меньших, чем пригодно для вселения и проживания там человека. В соответствии с Жилищным кодексом РФ (статья 50) минимальный размер доли, пригодной для вселения и проживания - учетная норма, - устанавливается органами местного самоуправления (в среднем это от 8 до 15 "квадратов").

Как объясняет Павел Крашенинников, если доля в квартире окажется меньше, чем определено местными властями, то в нее просто нельзя будет поселиться. Ее также нельзя будет продать.

По словам известного юриста, это серьезный шаг в борьбе с "черными риелторами".