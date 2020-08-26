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26.08.2020 15:00
Рубрика: Происшествия

Миллионы на вкладе "Невозвратный"

Текст: Ольга Мельникова
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 190(8244)
Уголовные дела в отношении потребительских кооперативов "Сберзайм" и "Доброе поле" возбудили в Костромской области. Местные жители вложили туда более 80 миллионов рублей под высокие проценты и теперь не могут получить свои деньги.
Фото: istock
Банкам запретят уловки в договорах по вкладам

Филиалы этих ПК действовали с 2014 года в Костроме, Буе, Шарье, Галиче, Волгореченске и поселке Красное-на-Волге, а также в соседней Ивановской области - в Вичуге и Фурманове. Гражданам предлагали отдать свои деньги в рост на более выгодных, чем в банках, условиях. Но в марте 2020-го офисы кооперативов закрылись. Вкладчикам, которые попытались востребовать свои деньги обратно, в выплатах было отказано.

- В органы внутренних дел Костромской и Ивановской областей в мае - июле 2020 года поступило более 200 заявлений от пайщиков кредитного потребительского кооператива "Сберзайм" и потребительского кооператива "Доброе поле". Размер невозвращенных денежных средств превышает 80 миллионов рублей, - сообщили в прокуратуре Костромской области.

Департамент финансов региона, в свою очередь, проверил работу микрофинансовых организаций и КПК, поскольку на фоне коронакризиса граждане стали чаще брать "короткие" займы. Нашлись серьезные нарушения. Так, потребительские кооперативы принимали вклады, что расценивается как незаконная банковская деятельность, и не исполняли всех обязательств в отношении привлеченных средств. Чиновники передали в следственные органы материалы по "Сберзайму", "Доброму полю" и еще двум недобросовестным кредиторам.

А как у соседей?

На Тамбовщине похожие проблемы возникли у пайщиков КПК "Золотая Русь". Кооператив работает 18 лет, в период самоизоляции стал недополучать средства от заемщиков и, соответственно, перестал выплачивать проценты по вкладам. Оказалось, что деньги вдобавок не были застрахованы. Сейчас более сотни граждан судятся с кооперативом, чтобы вернуть вложения. "Золотая Русь" же пытается взыскать средства с тех, кому выдала кредиты. С 11 июня Центробанк запретил организации привлекать средства и выдавать займы, а затем подал в арбитраж заявление о ее банкротстве из-за долга в 400 тысяч рублей. Пайщики избрали новый состав правления, чтобы восстановить финансовую деятельность КПК. В полиции подозревают, что крупные средства из фонда кооператива были похищены, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома ЦФО Тамбовская область Финансовые пирамиды

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