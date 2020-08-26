Крупный пожар потушили в жилом доме на западе Москвы

Крупный пожар потушили на западе столицы на улице Кубинка, 4. При пожаре спасены 16 человек, погибших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, в 9.39 на пульт службы "101" поступила заявка о "хлопке и пожаре" в жилом доме №4 по улице Кубинка. На место были направлены пожарные расчеты и бригада аварийно-спасательного формирования АО "Мосгаз". Прибывшие оперативные службы обнаружили открытое горение трех этажей пятиэтажного кирпичного строения. Всего было эвакуировано 16 человек, погибших нет.

Общая площадь пожара составила 55 кв. м. Как рассказали "РГ" в пресс-службе АО "Мосгаз" очаг возгорания находился в жилой комнате квартиры №50. Специалисты проверили состояние газового оборудования: все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет. Таким образом, газовое оборудование не является причиной возникновения пожара. По данным пресс-службы газовиков, плановое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования проводилось специалистами АО "Мосгаз" 23 июля 2020 года. Замечаний в ходе проверки не выявлено.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Москве Сергея Желтова, причиной пожара мог быть хлопок неизвестного баллончика в жилой комнате.

В настоящее время на месте работают спасатели, идет расследование.

Движение в районе улицы Кубинка от Можайского шоссе в сторону улицы Маршала Неделина остается перекрытым. По данным аналитического центра "Яндекс.Пробки", затор наблюдается на дублере Можайского шоссе в сторону области. Также пробка образовалась на улице Витебская. Департамент транспорта столицы просит водителей выбирать маршруты объезда места ЧП.

Видео: RT