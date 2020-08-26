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26.08.2020 11:53
Рубрика: Происшествия

Крупный пожар потушили в жилом доме на западе Москвы

Текст: Ирина Огилько
Крупный пожар потушили на западе столицы на улице Кубинка, 4. При пожаре спасены 16 человек, погибших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, в 9.39 на пульт службы "101" поступила заявка о "хлопке и пожаре" в жилом доме №4 по улице Кубинка. На место были направлены пожарные расчеты и бригада аварийно-спасательного формирования АО "Мосгаз". Прибывшие оперативные службы обнаружили открытое горение трех этажей пятиэтажного кирпичного строения. Всего было эвакуировано 16 человек, погибших нет.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Общая площадь пожара составила 55 кв. м. Как рассказали "РГ" в пресс-службе АО "Мосгаз" очаг возгорания находился в жилой комнате квартиры №50. Специалисты проверили состояние газового оборудования: все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет. Таким образом, газовое оборудование не является причиной возникновения пожара. По данным пресс-службы газовиков, плановое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования проводилось специалистами АО "Мосгаз" 23 июля 2020 года. Замечаний в ходе проверки не выявлено.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Москве Сергея Желтова, причиной пожара мог быть хлопок неизвестного баллончика в жилой комнате.

В настоящее время на месте работают спасатели, идет расследование.

Движение в районе улицы Кубинка от Можайского шоссе в сторону улицы Маршала Неделина остается перекрытым. По данным аналитического центра "Яндекс.Пробки", затор наблюдается на дублере Можайского шоссе в сторону области. Также пробка образовалась на улице Витебская. Департамент транспорта столицы просит водителей выбирать маршруты объезда места ЧП.

Жителям поврежденного при пожаре дома на западе Москвы предоставят жилье

Видео: RT

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