Кто заплатит за потопы из-за промывки и опрессовки труб

Серия коммунальных аварий, мелких и не очень, традиционно омрачила лето жильцам воронежских многоэтажек. Трубы не выдерживают промывки и опрессовки, которые традиционно проводят при подготовке к зиме. В чем причина потопов и кто должен возмещать ущерб от них, рассказали "РГ" в группе управляющих компаний, которые контролируют две трети городского жилфонда.

Если вы решилы заменить в квартире батареи, то до начала работ необходимо согласовать их с УК. Фото: WWW.STOCKVAULT.NET

Перед тем как включить в многоэтажках отопление, из труб и радиаторов нужно вымыть грязь и ржавчину, а затем проверить систему на прочность. После гидравлических испытаний сотрудники УК смотрят, нет ли где свищей и течей.

Нередко эти дефекты приводят к локальным "потопам". Конечно, жителей заранее предупреждают о начале работ, призывают быть бдительными и сразу сообщать о протечках в свою управляющую организацию. Но воду по трубам пускают в будни, когда многие воронежцы находятся на работе и попросту не могут следить за тем, что происходит у них в квартирах и подъездах. Кто должен отвечать за последствия аварий? Рассмотрим тройку самых типичных ситуаций.

Сюжет первый: владелец квартиры начал менять у себя дома батареи и заодно трубы стояков, но не успел подключить их к домовой системе до начала промывки. Залило в итоге и его, и соседей снизу.

- В этом случае владелец помещения был обязан до начала проведения работ согласовать их со своей управляющей компанией. Теперь ему придется не только делать ремонт в своем помещении, но и возмещать ущерб соседям, - пояснили в ГК "ПИК-Комфорт".

Управляющая компания обязана в максимально короткие сроки выехать на место происшествия и устранить аварию

Сюжет второй: собственник поставил новые трубы и радиаторы, но они потекли. На вид оборудование может быть качественным, но при гидравлических испытаниях обнаруживаются скрытые дефекты материалов или иной заводской брак.

- Если стояк заменила ваша УК, то ущерб обязана возместить она, - рассудили эксперты. - Если трубы и радиаторы менял владелец квартиры, то финансовую ответственность, в том числе перед соседями, несет он.

Наконец, третья история: потекли старые батареи в квартире, подъезде или подвале дома. В таком случае порыв на общедомовых коммуникациях устраняет управляющая компания за счет средств, собранных по первой строке квитанции. Радиаторы в квартире меняет ее хозяин.

- Если вы заметили протечку, незамедлительно сообщите об этом в свою УК. Управляющая компания обязана в максимально короткие сроки выехать на место происшествия в любое время дня и ночи и устранить аварию, - подчеркнули в группе компаний.

При подготовке этого материала корреспонденту "РГ" выпал шанс проверить эту схему на личном примере. Войдя в квартиру в обеденный перерыв, я услышала характерное шипение и чуть не растянулась в луже, которая успела "захватить" кухню и длинный коридор. Из трубы, ведущей к радиатору, бил небольшой фонтан. Перекрытие кранов на ней не помогло.

В диспетчерской службе той самой ГК принялись очень обстоятельно выяснять, где именно и как течет вода. Внести заявку в базу данных нужно определенным образом, и оператор затруднялась с формулировкой. В половине второго приемлемый вариант был найден, и мне оставалось только ждать слесаря, который, как мы помним, обязан выехать на место происшествия в максимально короткие сроки. Чтобы ускорить процесс, диспетчер обещала указать, что течь сильная.

Следующие четыре часа я провела с ведром и тряпкой, сострадая соседям снизу. Пару раз их уже затапливало - то старый стояк прорвет в межэтажном перекрытии, то новая труба, установленная управляющей компанией, окажется дефектной... Параллельно искала разводной ключ. В нашей семье несколько мужчин, и у каждого свой тайник с инструментом. Простейшие отвертки и пассатижи, конечно, никто не прячет. Но ключи, как оказалось, отнесены к особо ценным вещам. Владельцы - вне зоны доступа...

...В три часа дня диспетчер посоветовала подождать до пяти и, если слесарь так и не явится, перезвонить - мол, передадим вашу заявку в аварийную службу. В пять "время икс" перенесли на шесть. В шесть пояснили, что протечек очень много, но теперь-то специалист ко мне точно приедет.

Между тем удаленные родственники вышли на связь и рассекретили схрон с ключами, предупредив: "Осторожно, не сорви резьбу!" Затянув гайку и краны на трубе, я перестала волноваться за соседей. (Зато начала волноваться за людей, у которых дома нет разводного ключа. Сколько квартир они залили, надеясь на быстрый приход слесаря из УК?) Вода уже не текла, а медленно капала. Приложить к крану больше усилий было боязно.

В половине девятого пришел мастер из "аварийки" и подтвердил, что жалоб на протечки сейчас масса. Попробовал затянуть краны и гайку посильнее, но сделал вывод, что толку от этого нет. Раскрутил все обратно, слил воду из радиатора: "А, да тут уплотнительное кольцо в "американке" испортилось. Купишь потом и поменяешь". Не вопрос! Главное, что капать перестало. Исход дела меня вполне устроил.

Однако разобраться с трубой оказалось проще, чем с заявкой в диспетчерскую. Электронная система не предусматривает такого решения проблемы, как "купишь и поменяешь". Поскольку течь возникла в зоне ответственности жильца, желательно навести порядок силами компании и выставить за это счет. Наутро пришел слесарь УК. Бросил взгляд на досыхающий ковер: "Да у вас все нормально, а шуму-то было..." И на всякий случай закрутил краны на трубе еще посильнее. Резинку в "американке" мы, конечно, поменяли. Теперь ждем квитанции от УК - вдруг скоростное устранение аварии "в любое время дня и ночи" все-таки влетит нам в копеечку.

Прямая речь

Антон Михайлов, технический директор ГК "ПИК-Комфорт" в Воронеже:

- В этом году при подготовке к отопительному сезону каждое второе ЧП в многоквартирных домах случается по причине крайнего износа оборудования. Как правило, это многоэтажки, где Фонд капитального ремонта никогда не проводил полную замену систем отопления. По строительным нормам это необходимо делать не реже одного раза в 25 лет.