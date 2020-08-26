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26.08.2020 17:13

Липецкие предприятия готовы работать для нужд армии

Глава Липецкой области Игорь Артамонов представил регион на форуме "АРМИЯ-2020". Он выступил на круглом стол на тему "Диверсификация ОПК в интересах транспортного комплекса". Игорь Артамонов подчеркнул, что промышленность является основой экономического потенциала региона, формирующей более 41 процента валового регионального продукта.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств на душу населения в два раза превышает среднероссийский уровень и составляет 595 тысяч рублей на человека. По объему производства продукции обрабатывающих отраслей на душу населения область занимает второе место в ЦФО и четвертое место в России. Отрасль обеспечивает занятость 93,8 тысячи человек, или 25,7 процента от общей численности работающих на предприятиях и в организациях субъекта.

В своем выступлении глава администрации Липецкой области отметил, что ряд промышленных предприятий региона уже сотрудничает или готов к выстраиванию деловых отношений с целью поставки своей продукции для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Также Игорь Артамонов подчеркнул, что одним из главных преимуществ области можно считать ее удачное расположение в центре европейской части России, что дает инвесторам значительную свободу в логистическом отношении.

Фото: Администрация Липецкой области
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- У нас есть инфраструктурно обустроенные площадки под любой запрос: особая экономическая зона федерального уровня, индустриальные парки. Мы являемся единственным регионом, который еще до развития ОЭЗ организовал и юридически узаконил территории для льготного размещения инвесторов в районах области. В зависимости от выбранного места расположения бизнеса предоставляются налоговые льготы: как федеральные, так и региональные, - отметил Игорь Артамонов.

Форум "АРМИЯ-2020" - одна из ведущих выставок вооружения, военной и специальной техники, а также авторитетная площадка для обсуждения вопросов развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества. В этом году форум проходит в шестой раз, он собрал не только специалистов в области вооружения, но и всех, кто интересуется высокотехнологичными разработками отечественной оборонной отрасли.

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