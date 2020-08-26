Московских дворников учат раздельному сбору отходов

Через восемь месяцев после перехода столицы на раздельный сбор отходов в столице открылись курсы для дворников. Оказывается, дело это непростое. Что же важно знать тем, кто отвечает за уборку наших дворов, "РГ" рассказали организаторы учебы.

Напомню, с 1 января Москва перешла на двухпоточный раздельный сбор отходов. Для этого на каждой из 22 тысяч дворовых контейнерных площадок установили серые контейнеры для смешанных отходов и синие - для вторсырья: пластика, стекла, бумаги, металла и картона. Всего установлено более 60 тысяч новых баков. Жителей активно вовлекают в сбор вторсырья с помощью социальных роликов, плакатов, даже придумали игру-квест. Результат есть.

По статистике комплекса городского хозяйства столицы за первое полугодие 2020 года объем вторсырья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 60 процентов. То есть в этом году собрали 413 тысяч тонн вторсырья, в то время как в минувшем - 257 тысяч. Как пояснил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, москвичи активно участвуют в программе раздельного сбора отходов. При такой тенденции к концу 2020 года объем выделяемого на сортировках вторсырья может достигнуть более 800 тысяч тонн. Правда, при условии, что будет расти и чистота накапливаемых в синих контейнерах отходов. А вот с этим есть проблемы. Обучение дворников - это ответ на жалобы активных москвичей, размещающих в социальных сетях и на портале "Наш город" фотофакты множества нарушений при раздельном сборе мусора. На одной из фотографии синий бак стоит без наклейки "вторсырье". На другом снимке синие контейнеры и не рассмотреть за рядами серых. В такой бак бросить вторсырье легко лишь тяжелоатлету. Еще на одном снимке дворник перекладывает содержимое из переполненного серого бака в пустой синий. К слову, в нашем дворе на улице Правды дворник Азамат Якубов выставил баки для вторсырья за пределы контейнерной площадки. Мол, так виднее. На новых уроках он не был, но слышал, что такие начались, и готов их посещать. "Мы организовали вебинары при поддержке городских управ, департамента ЖКХ столицы. На вебинарах рассказываем о наиболее характерных нарушениях и объясняем, зачем нужно собирать вторсырье", - рассказала "РГ" замгендиректора регионального оператора "ЭкоЛайн" Елена Вишнякова, которая открыла серию вебинаров.

До конца года объем выделяемого вторсырья в столице может достигнуть 800 тысяч тонн

На вебинарах дворникам объясняют, как расставить синие баки, чтобы они привлекали внимание, что внешний вид синих контейнеров должен быть опрятным. Дворникам напомнили: скошенная трава, сухие ветки и спиленные бревна, хотя и можно переработать, но отношения к городскому вторсырью не имеют. Пока прошли два занятия для работников центра города. Всего до конца года вебинары послушают более 2 тысяч человек. Следующее занятие пройдет в ближайшую пятницу.