Московских дворников учат раздельному сбору отходов

Напомню, с 1 января Москва перешла на двухпоточный раздельный сбор отходов. Для этого на каждой из 22 тысяч дворовых контейнерных площадок установили серые контейнеры для смешанных отходов и синие - для вторсырья: пластика, стекла, бумаги, металла и картона. Всего установлено более 60 тысяч новых баков. Жителей активно вовлекают в сбор вторсырья с помощью социальных роликов, плакатов, даже придумали игру-квест. Результат есть.
По статистике комплекса городского хозяйства столицы за первое полугодие 2020 года объем вторсырья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 60 процентов. То есть в этом году собрали 413 тысяч тонн вторсырья, в то время как в минувшем - 257 тысяч. Как пояснил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, москвичи активно участвуют в программе раздельного сбора отходов. При такой тенденции к концу 2020 года объем выделяемого на сортировках вторсырья может достигнуть более 800 тысяч тонн. Правда, при условии, что будет расти и чистота накапливаемых в синих контейнерах отходов. А вот с этим есть проблемы. Обучение дворников - это ответ на жалобы активных москвичей, размещающих в социальных сетях и на портале "Наш город" фотофакты множества нарушений при раздельном сборе мусора. На одной из фотографии синий бак стоит без наклейки "вторсырье". На другом снимке синие контейнеры и не рассмотреть за рядами серых. В такой бак бросить вторсырье легко лишь тяжелоатлету. Еще на одном снимке дворник перекладывает содержимое из переполненного серого бака в пустой синий. К слову, в нашем дворе на улице Правды дворник Азамат Якубов выставил баки для вторсырья за пределы контейнерной площадки. Мол, так виднее. На новых уроках он не был, но слышал, что такие начались, и готов их посещать. "Мы организовали вебинары при поддержке городских управ, департамента ЖКХ столицы. На вебинарах рассказываем о наиболее характерных нарушениях и объясняем, зачем нужно собирать вторсырье", - рассказала "РГ" замгендиректора регионального оператора "ЭкоЛайн" Елена Вишнякова, которая открыла серию вебинаров.
На вебинарах дворникам объясняют, как расставить синие баки, чтобы они привлекали внимание, что внешний вид синих контейнеров должен быть опрятным. Дворникам напомнили: скошенная трава, сухие ветки и спиленные бревна, хотя и можно переработать, но отношения к городскому вторсырью не имеют. Пока прошли два занятия для работников центра города. Всего до конца года вебинары послушают более 2 тысяч человек. Следующее занятие пройдет в ближайшую пятницу.