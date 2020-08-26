На дне океана обнаружены следы взорвавшихся звезд

Международная команда ученых во главе с физиками-ядерщиками из Австралийского национального университета (ANU) при исследовании глубоководных отложений, поднятых со дна океана, обнаружила следы взрывов сверхновых.

Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS, а коротко о нем рассказывается на официальном сайте ANU. Сообщается, что команда исследователей сумела приоткрыть одну из тайн пространства, окружающего нашу Солнечную систему.

По словам руководителя проекта профессора Антона Валлнера, физика-ядерщика из ANU, результаты показали, что Земля последние 33 тысячи лет буквально "плыла" через облака слаборадиоактивной пыли. По предположению ученых, эти облака могут быть остатками предыдущих взрывов сверхновых.

Ученые исследовали несколько образцов глубоководных отложений, отобранных в двух разных местах. Их возраст насчитывает 33 тысячи лет. Анализ проводился при помощи сверхчувствительного масс-спектрометра HIAF. Он и помог обнаружить явные следы присутствия в отложениях изотопа железа-60 (Fe-60). Он образуется, когда звезды умирают при взрывах сверхновых.

"Железо-60 радиоактивно и полностью распадается в течение 15 миллионов лет, - пишут исследователи. - Это означает, что любое железо-60, обнаруженное на Земле, должно было образоваться намного позже, чем остальная часть нашей планеты, возраст которой составляет 4,6 миллиарда лет. То есть оно прибыло сюда от близлежащих сверхновых прежде, чем осесть на дне океана".

Кстати, ранее профессор Валлнер обнаружил следы железа-60 в образцах возрастом примерно 2,6 и 6 миллионов лет. Это означает, что Земля неоднократно "путешествовала" через облака осадков от близлежащих сверхновых.

Ученые отмечают, что последние несколько тысяч лет сама Солнечная система движется через очень плотное облако газа и пыли, известное как локальное межзвездное облако (LIC). Его происхождение пока науке неизвестно. Если бы это облако образовалось в течение последних нескольких миллионов лет в результате взрыва сверхновой, то оно содержало бы железо-60. Поэтому в данном случае команда решила поискать более свежие отложения.

Уровень радиоактивности указанного изотопа в изученных образцах оказался невысоким и соответствующим уровням радиоактивности в космосе. Но его распределение указывает на относительно недавнее "путешествие" Земли через локальное межзвездное облако.

Любопытно, что это открытие поставило больше вопросов, чем дало ответов. Например, если это облако все-таки образовалось не от сверхновой, то откуда оно взялось? И почему железо-60 так равномерно "разбросано" по космосу?

"Недавно появились статьи, в которых предполагается, что железо-60, захваченное частицами пыли, может распространяться в межзвездной среде, - говорит профессор Валлнер. - То есть железо-60 могло появиться в результате взрыва даже более древних сверхновых, а мы сейчас измеряем своего рода эхо тех событий".