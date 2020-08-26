На соцподдержку воронежцев в 2020 году направят 12 миллиардов рублей

Почти две трети своего бюджета Воронежская область тратит на социальные нужды граждан. Об этом сообщили в региональном парламенте, подведя итоги его работы за пять лет.

С 2015 по 2020 год депутаты VI созыва совершенствовали законы, направленные на решение социальных проблем жителей. Речь шла как об улучшении качества их жизни в целом, так и об адресной поддержке отдельных категорий населения.

Если посмотреть на расходную часть бюджета региона за последние годы, то станет видно, что почти две трети ее приходилось на социальную сферу. Благодаря этому обеспечивается максимальная защита всех уязвимых категорий граждан. Социальные выплаты, пособия и компенсации сохраняются в полном объеме.

Как сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, сейчас в регионе действует 141 мера соцподдержки населения, в числе получателей - более полумиллиона жителей области. Общий объем средств на все меры соцподдержки и гарантированные выплаты воронежцам в 2020 году составит почти 12 миллиардов рублей.

Когда регион увеличивает собственные доходы, прибавка в первую очередь направляется на повышение зарплаты медиков, педагогов, социальных и культурных работников. Только в 2019-м на это пошло 12,2 миллиарда - на полтора больше, чем годом ранее. Всего же за пять лет дополнительные расходы консолидированного бюджета на повышение заплат бюджетникам составили почти 43,5 миллиарда.

Новые важные строки в главном финансовом плане Воронежской области появились в связи с реализацией нацпроектов. В 2019 году регион вошел в 11 из них, потратив на соответствующие мероприятия 18,8 миллиарда рублей. Предельный уровень софинансирования нацпроектов, установленный правительством РФ, составляет для Воронежской области 98 процентов. То есть в идеальном случае регион мог бы брать на себя лишь два процента расходов. Но по факту доля областных вложений в прошлом году фактически превысила 43 процента.

Несмотря на пандемию, реализация нацпроектов остается приоритетной задачей властей. В 2020-м в бюджете региона на это заложено около 23 миллиардов. Депутаты тщательно контролируют расходование средств.