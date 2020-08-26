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26.08.2020 08:25
Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: В культурных центрах столицы 29-30 августа - дни открытых дверей

Текст: Любовь Проценко

В культурных центрах - дни открытых дверей. Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, пройдут они 29 и 30 августа с 10:00 до 20:00.

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- Дни открытых дверей в культурных центрах Москвы проводятся уже четвертый год подряд. На этот раз на ознакомительную программу москвичей приглашают 77 площадок. Запланированы десятки событий - квесты, экскурсии, лекции, концерты и мастер-классы. Все - бесплатные, но на некоторые необходима предварительная регистрация. С полной программой можно ознакомиться на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров. А расписание регулярных занятий в кружках и клубах опубликовано на сайтах культурных учреждений.

Интересного запланировано много. Например, в культурном центре "Рублево" по улице Василия Ботылева, 27, можно будет запустить квадрокоптер и узнать о космических путешествиях. Там пройдет "День умника". В ходе его можно познакомиться с работой детских студий технической направленности. А в 11:00 гости смогут запустить в небо воздушных змеев и квадрокоптеры.

В 13:00 послушают лекцию для детей от шести лет об истории космических полетов. Ее проведет Игорь Скаткин - двукратный чемпион России по авиамодельному спорту. Он расскажет о своем знаменитом дедушке - ученом и основоположнике теоретической космонавтики Константине Циолковском, а также о путешествиях в космос. Кроме того, во время занятия дети смогут собрать модель Солнечной системы из бумаги, а также увидят костюм космонавта и уменьшенные копии известных космических проектов - корабля "Союз", ракет-носителей "Восток" и "Протон".

В 14:00 состоится открытое занятие студии "Инженерное дело". Дети при помощи педагогов сконструируют модели с технологическими узлами и электрическими цепями - например, модели паровоза, трактора, самолета или подводной лодки. Также на занятии юным участникам расскажут о современных инженерных специальностях и рабочих профессиях. Вход на все мероприятия в культурном центре "Рублево" по предварительной записи по телефону: +7 (499) 727-18-73.

Принять участие в квестах и попасть в закулисье Дома культуры

Фото: Стоян Васев/ТАСС
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В этот же день в 12:00 во Дворце культуры "Содружество" (Рижский проезд, дом 9) состоится квест для ребят от шести до 12 лет "Вокруг света за 15 минут". Участникам предстоит пройти пять точек с заданиями разной сложности. Во время прохождения игры они познакомятся с историей различных стран и их культурой, узнают интересные факты об обычаях народов мира. Вход свободный, однако количество участников ограничено - 20 человек.

Еще один квест - "В поисках сокровищ" - пройдет 29 августа в 18:00 в Центре культуры и спорта (Сумской проезд, дом 6а). Девочек и мальчиков от семи до 13 лет приглашают совершить путешествие с пиратами Бобом Акулой и Крисом Орлиным Глазом. Участникам предстоит справиться с упражнениями на ловкость, смекалку и внимательность. За каждое успешно выполненное задание ребята получат элементы карты. Собрав ее, они узнают, где спрятаны сокровища. Вход свободный, максимальное количество участников в квесте - 30 человек.

30 августа в 12:00 в Доме культуры "Культурный центр" (улица Академика Королева, дом 8, корпус 1) состоится интерактивная игра "Я турист". Ее подготовили организаторы студии туризма "Открой себя". Дети от девяти до 14 лет сначала ответят на тематические вопросы, а затем приступят к практической части. Им предстоит установить палатку, научиться завязывать правильно узлы и многое другое. Вход свободный.

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