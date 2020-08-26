Новое пространство для прогулок появится в центре Москвы

Новое комфортное пешеходное пространство появится в центре Москвы после завершения благоустройства Даева и Ананьевского переулков. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работы по благоустройству в этом районе стартовали еще в феврале, но затем были приостановлены из-за эпидемиологической ситуации. По словам Бирюкова, благоустройство этих переулков станет логическим продолжением комплекса работ по улучшению городской среды в центре города, в частности в районе Сретенки и Садового кольца.

- Главная задача - создать комфортное и безопасное пешеходное пространство, поэтому в результате благоустройства расширят тротуары, установят скамейки, а для любителей активного отдыха будут оборудованы спортивные площадки и новая станция велопроката, - рассказал Петр Бирюков. - Проектом реконструкции переулков предусмотрено обустройство парковочных карманов, установка уличной мебели и навигационных стел. На дворовых территориях обустроят детские и спортивные площадки.

Также разобьют газоны, высадят деревья и кустарники и поставят новое освещение. Завершить работы в Даевом и Ананьевском переулках планируется до 1 декабря.