"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за дождя

Гидрометцентр России объявил в Москве оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей. Это, напомним, предпоследняя степень опасности, за ней следует только последняя - красная, характерная для природных катастроф.

Особенно характерно резкое ухудшение погоды для восточных, юго-восточных и юго-западных районов Москвы.

По прогнозам синоптиков, дожди, несущие опасность, будут идти до 9 вечера 26 августа. В это время находящимся на улице гражданам рекомендовано держаться подальше от деревьев и шатких рекламных конструкций, не парковать автомобили там, где на них может что-то упасть, и соблюдать дистанцию, находясь за рулем.