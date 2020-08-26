Пострадавший от пожара дом на западе столицы ждет ремонт

В среду на западе столицы в жилой кирпичной пятиэтажке произошел пожар. Из горящего дома эвакуировали 16 человек. К выяснению причин ЧП подключились правоохранительные органы.

По данным МЧС России по Москве, в 9.39 на пульт дежурного "101" поступила заявка о "хлопке" и "начавшемся пожаре" по адресу: улица Кубинка, 4. Прибывшие на место оперативные службы, в том числе и "Мосгаз", обнаружили полыхающий с третьего по пятый этажи жилой кирпичный дом. Пожарные эвакуировали 16 человек, четверо из них, по предварительным данным, получили травмы. В доме частично обрушились перекрытия. За час пожарные справились с огнем. Общая площадь сгоревшего не превысила 55 кв. м.

Но быстро вернуться в квартиры люди не смогут: поврежденные этажи нуждаются в ремонте. Городские власти приняли решение предоставить эвакуированным жителям временное жилье. "Дом после пожара будет оперативно отремонтирован", - написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте. В качестве одной из причин происшествия изначально называли неисправную газовую колонку.

Но аварийные службы "Мосгаза" проверили состояние газового оборудования: все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет. Более того, 23 июля в доме проводили плановое техобслуживание внутридомового газового оборудования, замечаний не выявлено.

- Очаг возгорания находился в жилой комнате квартиры N 50, - рассказал начальник ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов. - Одной из причин возникновения хлопка и пожара могло быть использование неизвестного баллона.

По факту происшествия следственными органами начата доследственная проверка. Проверку начала и столичная прокуратура.

Между тем

В среду вечером в Керчи после взрыва в десятиэтажном жилом доме на улице Кирова пострадала женщина около 50 лет. По предварительным данным Республиканского центра медицины катастроф, у нее - ожоги 60 процентов тела: "Пострадавшая доставлена в Керченскую больницу N1 им. Н.И. Пирогова. Находится в состоянии тяжелой степени". Травмы также получили мужчина и восьмилетняя девочка.

Взрыв произошел в одной из квартир на девятом этаже. В соседних домах взрывной волной выбило окна. Вспыхнувший после взрыва огонь перекинулся на соседние квартиры этажом выше. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Крыму, прибыв на место, спасатели быстро локализовали пожар. Его площадь составила 40 квадратных метров. Пострадавшие жители, в том числе и из соседних домов, эвакуированы.

- Ведется перепись пострадавших, - уточнил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. - Решается вопрос об организации пункта временного размещения, а также горячего питания для них. Словом, делается все, чтобы оказать им необходимую помощь и поддержку. Уверен, что правоохранительные органы после изучения всех обстоятельств происшествия смогут привлечь к ответственности виновников происшествия. Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы избежать таких трагедий в будущем.

Причина взрыва пока не установлена. По словам жильцов этого дома, та его часть, где произошел взрыв, почти 20 лет назад была отключена от газового снабжения, из-за чего жившие там люди пользовались баллонным газом. Кроме того, до инцидента на газовом накопителе вблизи многоэтажки проводили работы газовщики. А за час до взрыва специалисты газовой службы обходили квартиры, проверяя наличие топлива в трубах.

Кстати, буквально накануне, 21 августа, в 10-этажном жилом доме в Ярославле также прогремел взрыв. Произошло обрушение элементов здания с 5 по 3 этажи и межэтажных перекрытий с 6 по 1 этажи. Основная версия взрыва - утечка газа.

Подготовил Алексей Вакуленко, Керчь