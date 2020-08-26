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26.08.2020 08:54
Рубрика: Общество

Ракова: Почти 40 тысяч абитуриентов подали заявления в медколледжи Москвы

Текст: Любовь Проценко
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что почти 40 тысяч абитуриентов в этом году проявили свой интерес к медицине - это в два раза больше, чем в прошлом году. И это неудивительно - коронавирус доказал, что основа здравоохранения - это в первую очередь люди. С первых дней пандемии на передовую борьбы с новой инфекцией выходили врачи, медсестры, фельдшеры, лаборанты, которые за несколько месяцев заслуженно стали национальными героями. Для подрастающего поколения медики стали достойными примерами истинного профессионализма и преданности своему делу - спасению жизней.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Более востребованы сейчас профессии медиков и среди взрослого населения. Возраст абитуриентов вырос до 66 лет, это уникальный случай, ведь год назад самому старшему было 48 лет.

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Больше всего поступающих интересовала специальность "Сестринское дело": заявление на нее подали почти 70% абитуриентов. По статистике, именно эта профессия входит в топ самых востребованных на рынке труда. На втором месте - "Лечебное дело", ее выбрали более 17% человек, а на третьем - "Акушерское дело" с показателем почти 6%.

В медколледжах Департамента здравоохранения Москвы студенты обучаются по различным направлениям подготовки с присвоением квалификации: медицинская сестра или медицинский брат, фельдшер, медицинский лабораторный техник, акушерка, зубной техник и др.

Подать заявление на поступление в медколледжи можно после 9 и после 11 классов. Прием заявок в этом году осуществлялся в электронном виде на официальном сайте Мэра Москвы и на сайтах образовательных организаций. При подаче заявления абитуриент должен прикрепить в электронной форме документ, удостоверяющий его личность, и документ об образовании, например, аттестат. Результаты ЕГЭ для поступления в медицинские колледжи не требуются. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией заявление на поступление подавалось только дистанционно.

При поступлении на некоторые специальности абитуриенты медицинских колледжей проходят вступительное испытание. Поступающие на "Сестринское дело", "Лечебное дело" и "Акушерское дело" проходят тестирование психологической направленности, а на специальность "Стоматология ортопедическая" - творческое испытание (выполнение рисунка объемных фигур). Основная цель экзаменов - выявление психологической готовности поступающего к профессиональному самоопределению. В этом году испытания проводились в онлайн-формате с использованием дистанционных технологий.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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В случае, если численность поступающих превышает количество утвержденных контрольных цифр приема, вводится рейтинг результатов освоения поступающими образовательной программы, указанной в документах об образовании, учитываются индивидуальные достижения абитуриента.

Всего в Москве работают пять медицинских колледжей и Свято-Димитриевское училище сестер милосердия, учредителем которых является Департамент здравоохранения Москвы. В медколледжах ежегодно учатся около 10 тысяч студентов. Время обучения составляет 3-4 года (2 года 10 месяцев или 3 года 10 месяцев в зависимости от формы обучения и выбранной специальности). Все выпускники получают диплом о среднем профессиональном образовании. По окончании колледжа специалисты среднего звена конкурентоспособны, готовы к самостоятельной профессиональной деятельности и востребованы в медицинских организациях города.

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