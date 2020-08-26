Риелторы рассказали, кто покупает в Москве квартиры-студии

Малогабаритные квартиры в Москве, как правило, покупают молодые горожане до 30 лет и жители регионов, которые приезжают в столицу работать. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной группы риелторских компаний.

По словам экспертов, спрос на квартиры-студии в Москве за последнее время резко вырос. Так, в июле этого года число клиентов, интересовавшихся малогабаритным жильем, увеличилось на 18,9% по сравнению с июнем. А если сравнивать с июлем 2019-го, то спрос подскочил на 30,8%.

- Квартиры-студии появились на рынке недвижимости около 15 лет назад. Сейчас такой формат жилья - главная альтернатива "однушкам", - объяснил риелтор Александр Грецов. - Основное преимущество студий кроется в цене. Обычно они на 15-20% дешевле.

Самые бюджетные студии от застройщиков в новой Москве сейчас продаются от 3,5 млн рублей, а в старых границах города - от 4,7 млн рублей.