Собянин: Москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19

В столице начинаются пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте:

"Вместе с коллегами из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Фонда прямых инвестиций мы начинаем в Москве пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса. Проведем их на базе городских медицинских учреждений. Оставить заявку на участие в программе может каждый москвич. Это третья фаза исследований, и важно, что она пройдет одновременно с вводом препарата в гражданский оборот".

Проведение этих исследований, по словам мэра, позволит получить постоянное регистрационное удостоверение для вакцины и расширить круг возможных получателей, в том числе на жителей старше 60 лет. "Пандемия сильно изменила нашу привычную жизнь. И все мы с нетерпением ждали создания вакцины от новой неизвестной болезни. И вот она есть".

У москвичей появилась уникальная возможность стать участниками клинических исследований, которые помогут победить коронавирус, продолжает мэр. Принять участие в программе исследований смогут 40 тыс. человек. Ознакомиться с подробной информацией и оставить заявку можно на портале mos.ru. Московские врачи тщательно изучат каждую заявку и отберут участников исследований по медицинским показаниям.