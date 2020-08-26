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26.08.2020 20:58
Рубрика: Экономика

Троллейбусы в Москве заменили электробусами

Российская газета - Федеральный выпуск № 191(8245)

На фотографии 1954 год - москвичи едут на троллейбусе на футбол. Сегодня такой картины в столице уже не увидишь. А история этого вида транспорта началась 15 ноября 1933 года, когда он впервые выехал на столичные дороги, заменив конки. Его быстро полюбили москвичи, гости города и кинематографисты. Так возила по Садовому кольцу пассажиров на троллейбусе Люба, героиня картины "Берегись автомобиля", в другом фильме - "Первый троллейбус" - водитель Светлана не мыслила себя без баранки "рогатого" . Синий троллейбус, который воспевал Булат Окуджава, утром уже не вернется на столичные дороги. Навсегда ушла в прошлое картина, когда пассажиры, вздыхая, поглядывали на часы, в это время вагоновожатый поправлял соскочившие с проводов дуги троллейбуса. Ушел запах его дерматиновых сидений, его мерное покачивание во время пути, шум электромотора. За долгие годы столичная троллейбусная сеть успела стать крупнейшей в мире. Но пять лет назад этот вид транспорта уже потеснили с Тверской улицы. Сейчас на маршруты "Т" выехали электробусы. Впрочем, уже осенью обещают один маршрут вернуть, прокатиться в прошлое можно будет от Комсомольской площади до Новорязанской улицы.

По Москве поедут ретротроллейбусы
Фото: РИА Новости
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