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26.08.2020 16:57
Рубрика: Экономика

В Ивановской области построят завод по переработке технической конопли

Текст: Татьяна Ткачева

Крупнейшее в России производство по переработке технической конопли появится в Ивановской области на территории ТОСЭР "Южа". Строительство завода начнут в сентябре, а сырье для него уже вырастили.

Фото: РИА Новости
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Как сообщили в правительстве Ивановской области, инвестор планирует локализовать производство пеньковолокна и организовать его первичную переработку для нужд легкой промышленности.

- Мы договорились год назад, что компания приходит на территорию опережающего развития в Южском районе. Будет построен завод по переработке технической конопли. Сегодня это уже не планы, а реальные действия, идет сбор первого урожая, - отметил губернатор Станислав Воскресенский. - Линейка продукции из технической конопли достаточно широкая. Поэтому сейчас мы говорим о том, чтобы построить второй завод, расширять переработку.

В 2020-м технической коноплей засеяли 600 гектаров в Палехском районе и 650 в Лухском. В следующем году компания намерена занять этой культурой до пяти тысяч гектаров. Часть сырья будут покупать у небольших хозяйств и фермеров. По данным департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, под общие посевы технической конопли в 2021 году отдадут около шести-семи тысяч га.

Наиболее перспективно применение конопли в текстильной отрасли, изготовлении стройматериалов, пищепроме. Совместно с крупнейшими предприятиями Ивановской области отрабатывается добавление пеньковолокна в хлопчатобумажные ткани. При тех же характеристиках и цене полотно получает новые свойства (антисептические, бактерицидные) и становится более долговечной.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область

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