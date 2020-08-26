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Текст:   Ольга Бухарова 
15:37 26.08.2020

В каких городах России подорожала аренда комнат

В 39 городах с населением более 300 тысяч человек выросли арендные ставки на комнаты с начала этого года. Такие данные содержатся в свежем исследовании федерального портала "Мир квартир. В среднем по стране рост ставок составил 1,5%.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самый заметный рост на съемное жилье - в курортных городах. Так, в Севастополе комнаты подорожали на 24,1% - с 7865 до 9762 рублей в месяц. В Сочи такое жилье можно снять за 12858 рублей в месяц. По мнению генерального директора федерального портала "Мир квартир" Павла Луценко, курортные города показывают в высокий сезон прирост не только в сегменте посуточной аренды, но и долгосрочной - некоторые отдыхающие снимают жилье более чем на месяц.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Арендные ставки на комнаты заметно выросли также в Барнауле (+18%), Пензе (+15%), Волгограде (+14,2%), Мурманске (+12,3%), Якутске (+12,1%), Белгороде (+9%) и Астрахани (+8,8%). Эксперты объясняют подорожание аренды самого бюджетного сегмента жилья не только сезонным фактором, связанным с началом учебного года в вузах, но и экономическими соображениями. "Те, кто не может платить даже за однокомнатную квартиру, переезжает в комнату, - уверен Павел Луценко. - Спрос на них в некоторых городах возрос, по нашим данным, на 20-30%".

Не во всех городах ставки аренды на комнаты подскочили вверх. Где-то с начала года жилье, напротив, подешевело. Заметнее всего - в Магнитогорске (-19,3%) и Тольятти (-13,4%). Обращает на себя внимание, что в десятку подешевевших регионов вошли Москва (-6,5%), Московская область (-6,5%) и Санкт-Петербург (-4,6%). Эксперты "Мир квартир" объясняют это превалированием предложения над спросом в этом сегменте недвижимости.

За сколько сегодня можно снять самую дешевую комнату в Москве? "Сегодня в каталоге компании есть вариант за 8 тысяч рублей в месяц, но это предложение комнаты с подселением еще одного нанимателя, - сообщила "РГ" Оксана Полякова, заместитель директора Департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость. - Кроме того, наиболее низкобюджетные предложения в экспозиции настолько малочисленны, что их нельзя назвать показателем тенденции общего снижения цены. Сейчас в структуре массового спроса комнаты занимают 30%, в дальнейшем показатель, вероятнее всего, не уменьшится".

Ставки аренды комнат в городах России

Город Средняя ставка, рублей в месяц Прирост с начала года
 1  Москва  16635  - 6,5%
 2  Сочи  12858  12,1%
 3  Московская область  11955  - 6,5%
 4  Санкт-Петербург  11903  - 4,6%
 5  Сургут  11590  - 2,1%
 6  Хабаровск  11048  5,2%
 7  Симферополь  9869  3,6%
 8  Якутск  9780  12,1%
 9  Севастополь  9762  24,1%
 10  Ленинградская область  9267  2,1%
 11  Екатеринбург  8361  - 0,2%
 12  Мурманск  8002  12,3%
 13  ﻿Архангельск﻿  7935 - 0,5% 
 14  Ростов-на-Дону  7837  0,4%
 15  Казань  7729  - 5,2%
 16  Калининград  7319  1,1%
 17  Пермь  7249  5,2%
 18  Уфа 7222 - 1,3%
19 Калуга 7166  1,7% 
 20  Новосибирск 7054  5,0% 
 21  Тула  7044  4,0%
 22  Тюмень  7010  0,9%
 23  Владивосток  6970  14,2%
 24  Самара  6884  - 2,8%
 25  Тверь  6861  - 8,0%
 26  Кемерово  6795  ﻿-3,2%﻿
 27  Краснодар  ﻿6765﻿  ﻿-8,5%﻿
 28  Нижний Новгород  ﻿6681﻿  ﻿0,2%﻿
 29  Белгород  ﻿6482﻿  ﻿9,0%﻿
 30  Красноярск  ﻿6457﻿  ﻿3,0%﻿
 31  Томск  ﻿6145﻿  ﻿-2,2%﻿
 32  Иркутск  ﻿6082﻿  ﻿3,7%﻿
 33  Владимир  ﻿6065﻿  ﻿1,6%﻿
 34  Волгоград  ﻿6036﻿  ﻿13,0%﻿
 35  Воронеж  ﻿5987﻿  ﻿-2,3%﻿
 36  Омск  ﻿5972﻿  ﻿1,3%﻿
 37  Владикавказ  ﻿5940﻿  ﻿-2,0%﻿
 38  ﻿Грозный﻿  5902  -1,9%
 39  ﻿Махачкала﻿  ﻿5833﻿  ﻿2,9%﻿
 40  ﻿Оренбург﻿  ﻿5823﻿  ﻿5,6%﻿
 41  ﻿Вологда﻿  ﻿5807﻿  ﻿5,9%﻿
 42  ﻿Набережные Челны﻿  ﻿5800﻿  ﻿-7,7%﻿
 43  ﻿Рязань﻿  ﻿5679﻿  ﻿-2,6%﻿
 44  ﻿Челябинск﻿  ﻿5667﻿  ﻿-1,9%﻿
 45  ﻿Смоленск﻿  ﻿5652﻿  ﻿-3,6%﻿
 46  ﻿Барнаул﻿  ﻿5583﻿  ﻿18,0%﻿
 47  ﻿Ярославль﻿  ﻿5553﻿  ﻿1,4%﻿
 48  ﻿Ставрополь﻿  ﻿5515﻿  ﻿-0,9%﻿
 49  ﻿Саратов﻿  ﻿5500﻿  ﻿-1,7%﻿
 50  ﻿Иваново﻿  ﻿5493﻿  ﻿4,0%﻿
 51  ﻿Липецк﻿  ﻿5432﻿  ﻿-4,4%﻿
 52  Курган  5337  ﻿7,8%﻿
 53  Ижевск  5266  ﻿4,4%﻿
 54  Орел  5213  ﻿0,9%﻿
 55  Астрахань  5166  ﻿8,8%﻿
 56  Ульяновск  5148  ﻿4,8%﻿
 57  Череповец  5034  ﻿1,3%﻿
 58  Киров  5000  ﻿-2,1%﻿
 59  Брянск  4925  ﻿0,8%﻿
 60  Пенза  4903  ﻿15,0%﻿
 61  Чита  4805  ﻿3,9%﻿
 62  Чебоксары  4766  ﻿-7,3%﻿
 63  Нижний Тагил  4760  ﻿-2,1%﻿
 64  Улан-Удэ  4750  ﻿-1,1%﻿
 65  Саранск  4714  ﻿2,1%﻿
 66  Волжский  4625  ﻿-3,2%﻿
 67  Тольятти  4527  ﻿-13,4%﻿
 68  Курск  4485  ﻿1,7%﻿
 69  Новокузнецк  4072  ﻿-0,1%﻿
 70  Магнитогорск  3900  ﻿-19,3%﻿
   Среднее  6734  1,5%

Источник: mirkvartir.ru

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