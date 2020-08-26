В каких городах России подорожала аренда комнат

Самый заметный рост на съемное жилье - в курортных городах. Так, в Севастополе комнаты подорожали на 24,1% - с 7865 до 9762 рублей в месяц. В Сочи такое жилье можно снять за 12858 рублей в месяц. По мнению генерального директора федерального портала "Мир квартир" Павла Луценко, курортные города показывают в высокий сезон прирост не только в сегменте посуточной аренды, но и долгосрочной - некоторые отдыхающие снимают жилье более чем на месяц.
Арендные ставки на комнаты заметно выросли также в Барнауле (+18%), Пензе (+15%), Волгограде (+14,2%), Мурманске (+12,3%), Якутске (+12,1%), Белгороде (+9%) и Астрахани (+8,8%). Эксперты объясняют подорожание аренды самого бюджетного сегмента жилья не только сезонным фактором, связанным с началом учебного года в вузах, но и экономическими соображениями. "Те, кто не может платить даже за однокомнатную квартиру, переезжает в комнату, - уверен Павел Луценко. - Спрос на них в некоторых городах возрос, по нашим данным, на 20-30%".
Не во всех городах ставки аренды на комнаты подскочили вверх. Где-то с начала года жилье, напротив, подешевело. Заметнее всего - в Магнитогорске (-19,3%) и Тольятти (-13,4%). Обращает на себя внимание, что в десятку подешевевших регионов вошли Москва (-6,5%), Московская область (-6,5%) и Санкт-Петербург (-4,6%). Эксперты "Мир квартир" объясняют это превалированием предложения над спросом в этом сегменте недвижимости.
За сколько сегодня можно снять самую дешевую комнату в Москве? "Сегодня в каталоге компании есть вариант за 8 тысяч рублей в месяц, но это предложение комнаты с подселением еще одного нанимателя, - сообщила "РГ" Оксана Полякова, заместитель директора Департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость. - Кроме того, наиболее низкобюджетные предложения в экспозиции настолько малочисленны, что их нельзя назвать показателем тенденции общего снижения цены. Сейчас в структуре массового спроса комнаты занимают 30%, в дальнейшем показатель, вероятнее всего, не уменьшится".
Ставки аренды комнат в городах России
|№
|Город
|Средняя ставка, рублей в месяц
|Прирост с начала года
|1
|Москва
|16635
|- 6,5%
|2
|Сочи
|12858
|12,1%
|3
|Московская область
|11955
|- 6,5%
|4
|Санкт-Петербург
|11903
|- 4,6%
|5
|Сургут
|11590
|- 2,1%
|6
|Хабаровск
|11048
|5,2%
|7
|Симферополь
|9869
|3,6%
|8
|Якутск
|9780
|12,1%
|9
|Севастополь
|9762
|24,1%
|10
|Ленинградская область
|9267
|2,1%
|11
|Екатеринбург
|8361
|- 0,2%
|12
|Мурманск
|8002
|12,3%
|13
|Архангельск
|7935
|- 0,5%
|14
|Ростов-на-Дону
|7837
|0,4%
|15
|Казань
|7729
|- 5,2%
|16
|Калининград
|7319
|1,1%
|17
|Пермь
|7249
|5,2%
|18
|Уфа
|7222
|- 1,3%
|19
|Калуга
|7166
|1,7%
|20
|Новосибирск
|7054
|5,0%
|21
|Тула
|7044
|4,0%
|22
|Тюмень
|7010
|0,9%
|23
|Владивосток
|6970
|14,2%
|24
|Самара
|6884
|- 2,8%
|25
|Тверь
|6861
|- 8,0%
|26
|Кемерово
|6795
|-3,2%
|27
|Краснодар
|6765
|-8,5%
|28
|Нижний Новгород
|6681
|0,2%
|29
|Белгород
|6482
|9,0%
|30
|Красноярск
|6457
|3,0%
|31
|Томск
|6145
|-2,2%
|32
|Иркутск
|6082
|3,7%
|33
|Владимир
|6065
|1,6%
|34
|Волгоград
|6036
|13,0%
|35
|Воронеж
|5987
|-2,3%
|36
|Омск
|5972
|1,3%
|37
|Владикавказ
|5940
|-2,0%
|38
|Грозный
|5902
|-1,9%
|39
|Махачкала
|5833
|2,9%
|40
|Оренбург
|5823
|5,6%
|41
|Вологда
|5807
|5,9%
|42
|Набережные Челны
|5800
|-7,7%
|43
|Рязань
|5679
|-2,6%
|44
|Челябинск
|5667
|-1,9%
|45
|Смоленск
|5652
|-3,6%
|46
|Барнаул
|5583
|18,0%
|47
|Ярославль
|5553
|1,4%
|48
|Ставрополь
|5515
|-0,9%
|49
|Саратов
|5500
|-1,7%
|50
|Иваново
|5493
|4,0%
|51
|Липецк
|5432
|-4,4%
|52
|Курган
|5337
|7,8%
|53
|Ижевск
|5266
|4,4%
|54
|Орел
|5213
|0,9%
|55
|Астрахань
|5166
|8,8%
|56
|Ульяновск
|5148
|4,8%
|57
|Череповец
|5034
|1,3%
|58
|Киров
|5000
|-2,1%
|59
|Брянск
|4925
|0,8%
|60
|Пенза
|4903
|15,0%
|61
|Чита
|4805
|3,9%
|62
|Чебоксары
|4766
|-7,3%
|63
|Нижний Тагил
|4760
|-2,1%
|64
|Улан-Удэ
|4750
|-1,1%
|65
|Саранск
|4714
|2,1%
|66
|Волжский
|4625
|-3,2%
|67
|Тольятти
|4527
|-13,4%
|68
|Курск
|4485
|1,7%
|69
|Новокузнецк
|4072
|-0,1%
|70
|Магнитогорск
|3900
|-19,3%
|Среднее
|6734
|1,5%
Источник: mirkvartir.ru