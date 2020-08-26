В каких городах России подорожала аренда комнат

В 39 городах с населением более 300 тысяч человек выросли арендные ставки на комнаты с начала этого года. Такие данные содержатся в свежем исследовании федерального портала "Мир квартир. В среднем по стране рост ставок составил 1,5%.

Самый заметный рост на съемное жилье - в курортных городах. Так, в Севастополе комнаты подорожали на 24,1% - с 7865 до 9762 рублей в месяц. В Сочи такое жилье можно снять за 12858 рублей в месяц. По мнению генерального директора федерального портала "Мир квартир" Павла Луценко, курортные города показывают в высокий сезон прирост не только в сегменте посуточной аренды, но и долгосрочной - некоторые отдыхающие снимают жилье более чем на месяц.

Арендные ставки на комнаты заметно выросли также в Барнауле (+18%), Пензе (+15%), Волгограде (+14,2%), Мурманске (+12,3%), Якутске (+12,1%), Белгороде (+9%) и Астрахани (+8,8%). Эксперты объясняют подорожание аренды самого бюджетного сегмента жилья не только сезонным фактором, связанным с началом учебного года в вузах, но и экономическими соображениями. "Те, кто не может платить даже за однокомнатную квартиру, переезжает в комнату, - уверен Павел Луценко. - Спрос на них в некоторых городах возрос, по нашим данным, на 20-30%".

Не во всех городах ставки аренды на комнаты подскочили вверх. Где-то с начала года жилье, напротив, подешевело. Заметнее всего - в Магнитогорске (-19,3%) и Тольятти (-13,4%). Обращает на себя внимание, что в десятку подешевевших регионов вошли Москва (-6,5%), Московская область (-6,5%) и Санкт-Петербург (-4,6%). Эксперты "Мир квартир" объясняют это превалированием предложения над спросом в этом сегменте недвижимости.

За сколько сегодня можно снять самую дешевую комнату в Москве? "Сегодня в каталоге компании есть вариант за 8 тысяч рублей в месяц, но это предложение комнаты с подселением еще одного нанимателя, - сообщила "РГ" Оксана Полякова, заместитель директора Департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость. - Кроме того, наиболее низкобюджетные предложения в экспозиции настолько малочисленны, что их нельзя назвать показателем тенденции общего снижения цены. Сейчас в структуре массового спроса комнаты занимают 30%, в дальнейшем показатель, вероятнее всего, не уменьшится".

Ставки аренды комнат в городах России

№ Город Средняя ставка, рублей в месяц Прирост с начала года 1 Москва 16635 - 6,5% 2 Сочи 12858 12,1% 3 Московская область 11955 - 6,5% 4 Санкт-Петербург 11903 - 4,6% 5 Сургут 11590 - 2,1% 6 Хабаровск 11048 5,2% 7 Симферополь 9869 3,6% 8 Якутск 9780 12,1% 9 Севастополь 9762 24,1% 10 Ленинградская область 9267 2,1% 11 Екатеринбург 8361 - 0,2% 12 Мурманск 8002 12,3% 13 ﻿Архангельск﻿ 7935 - 0,5% 14 Ростов-на-Дону 7837 0,4% 15 Казань 7729 - 5,2% 16 Калининград 7319 1,1% 17 Пермь 7249 5,2% 18 Уфа 7222 - 1,3% 19 Калуга 7166 1,7% 20 Новосибирск 7054 5,0% 21 Тула 7044 4,0% 22 Тюмень 7010 0,9% 23 Владивосток 6970 14,2% 24 Самара 6884 - 2,8% 25 Тверь 6861 - 8,0% 26 Кемерово 6795 ﻿-3,2%﻿ 27 Краснодар ﻿6765﻿ ﻿-8,5%﻿ 28 Нижний Новгород ﻿6681﻿ ﻿0,2%﻿ 29 Белгород ﻿6482﻿ ﻿9,0%﻿ 30 Красноярск ﻿6457﻿ ﻿3,0%﻿ 31 Томск ﻿6145﻿ ﻿-2,2%﻿ 32 Иркутск ﻿6082﻿ ﻿3,7%﻿ 33 Владимир ﻿6065﻿ ﻿1,6%﻿ 34 Волгоград ﻿6036﻿ ﻿13,0%﻿ 35 Воронеж ﻿5987﻿ ﻿-2,3%﻿ 36 Омск ﻿5972﻿ ﻿1,3%﻿ 37 Владикавказ ﻿5940﻿ ﻿-2,0%﻿ 38 ﻿Грозный﻿ 5902 -1,9% 39 ﻿Махачкала﻿ ﻿5833﻿ ﻿2,9%﻿ 40 ﻿Оренбург﻿ ﻿5823﻿ ﻿5,6%﻿ 41 ﻿Вологда﻿ ﻿5807﻿ ﻿5,9%﻿ 42 ﻿Набережные Челны﻿ ﻿5800﻿ ﻿-7,7%﻿ 43 ﻿Рязань﻿ ﻿5679﻿ ﻿-2,6%﻿ 44 ﻿Челябинск﻿ ﻿5667﻿ ﻿-1,9%﻿ 45 ﻿Смоленск﻿ ﻿5652﻿ ﻿-3,6%﻿ 46 ﻿Барнаул﻿ ﻿5583﻿ ﻿18,0%﻿ 47 ﻿Ярославль﻿ ﻿5553﻿ ﻿1,4%﻿ 48 ﻿Ставрополь﻿ ﻿5515﻿ ﻿-0,9%﻿ 49 ﻿Саратов﻿ ﻿5500﻿ ﻿-1,7%﻿ 50 ﻿Иваново﻿ ﻿5493﻿ ﻿4,0%﻿ 51 ﻿Липецк﻿ ﻿5432﻿ ﻿-4,4%﻿ 52 Курган 5337 ﻿7,8%﻿ 53 Ижевск 5266 ﻿4,4%﻿ 54 Орел 5213 ﻿0,9%﻿ 55 Астрахань 5166 ﻿8,8%﻿ 56 Ульяновск 5148 ﻿4,8%﻿ 57 Череповец 5034 ﻿1,3%﻿ 58 Киров 5000 ﻿-2,1%﻿ 59 Брянск 4925 ﻿0,8%﻿ 60 Пенза 4903 ﻿15,0%﻿ 61 Чита 4805 ﻿3,9%﻿ 62 Чебоксары 4766 ﻿-7,3%﻿ 63 Нижний Тагил 4760 ﻿-2,1%﻿ 64 Улан-Удэ 4750 ﻿-1,1%﻿ 65 Саранск 4714 ﻿2,1%﻿ 66 Волжский 4625 ﻿-3,2%﻿ 67 Тольятти 4527 ﻿-13,4%﻿ 68 Курск 4485 ﻿1,7%﻿ 69 Новокузнецк 4072 ﻿-0,1%﻿ 70 Магнитогорск 3900 ﻿-19,3%﻿ Среднее 6734 1,5%

Источник: mirkvartir.ru