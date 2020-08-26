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26.08.2020 17:40
Рубрика: Общество

В Москве начинаются пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19

Текст: Сергей Собянин (мэр Москвы)
Вместе с коллегами из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи при поддержке Фонда прямых инвестиций мы начинаем в Москве пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса.

Проведем их на базе городских медицинских учреждений. Оставить заявку на участие в программе может каждый москвич. Это третья фаза исследований, и важно, что она пройдет одновременно с вводом препарата в гражданский оборот.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Проведение этих исследований позволит получить постоянное регистрационное удостоверение для вакцины и расширить круг возможных получателей, в том числе на жителей старше 60 лет.

Пандемия сильно изменила нашу привычную жизнь. И все мы с нетерпением ждали создания вакцины от новой неизвестной болезни. И вот она есть.

Москва первой в России столкнулась с этой инфекцией. И сегодня именно у москвичей есть уникальная возможность стать основными участниками клинических исследований, которые помогут победить коронавирус.

Принять участие в программе исследований смогут 40 тысяч человек. Ознакомиться с подробной информацией и оставить заявку можно на портале mos.ru.

Московские врачи тщательно изучат каждую заявку и отберут участников исследований по медицинским показаниям.

Сами исследования будут проходить на базе специальных центров, созданных в поликлиниках и поликлинических отделениях городских больниц. Финансирование исследований Москва тоже возьмёт на себя.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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В течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением. Врачи будут вести мониторинг здоровья с помощью телемедицинских технологий. Мы также создали специальное мобильное приложение с дневником самонаблюдения. Некоторые участники исследований получат электронные браслеты для измерения артериального давления и температуры тела.

Испытуемая вакцина успешно прошла уже две стадии клинических исследований. У получивших препарат пациентов появились антитела, то есть, формируется иммунитет, и, что важно, препарат переносится организмом так же, как обычная прививка.

Кто-то может подумать, что введение такой вакцины опасно. Но это напрасные переживания. Препарат не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно. Участники исследований не будут являться носителями вируса.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Немало было в СМИ высказано и мнений относительно надежности этой вакцины. Но вопреки некоторым заявлениям, хочу отметить, что создавалась она не за месяц или два. В ее основе лежит готовая технологическая платформа, разработанная российскими учеными очень давно. Специалисты Центра им. Гамалеи еще с 1980-х ведут работу, позволившую создать универсальный подход к созданию вакцин против различных, в том числе особо опасных инфекционных заболеваний. На основе этой платформы уже разработано шесть вакцин, которые находятся на различных стадиях обращения в России. Так что безопасность новой вакцины - доказана.

Если вы старше 18 лет, у вас нет симптомов ОРВИ и вы не болели COVID-19, переходите на сайт, оставляйте заявку и станьте одними из первых, кто получит проверенную защиту от коронавируса.

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина.

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