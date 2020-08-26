В Москве в среду ожидаются дожди и до +22 градусов

В среду столичный регион окажется во власти холодных атмосферных фронтов. За сутки выпадет столько же осадков, сколько всего выпало с начала августа, а температура воздуха не превысит +22 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, выпасть в среду сможет до 10 мм осадков, причем наиболее сильные дожди пройдут в ночные часы. Днем местами возможен дождь с грозой.

- Температура не выше +22 градусов, - рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - В вечерние часы воздух остынет до +14...+15.

Атмосферное давление пониженное - 741 мм рт. ст.. Содержание кислорода ниже нормы.

По данным метеорологов, похожая погода, простоит вплоть до пятницы. Лишь в выходные дни, возможно, обойдется без осадков.

Кстати, максимальная температура воздуха 26 августа была в 1938 году, когда воздух прогрелся до +35,3. В 1921 году в утренние часы этого дня на термометре было +1,6.