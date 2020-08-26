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26.08.2020 23:16
Рубрика: Общество

Экс-позиции

В Подмосковье появились "мусорные" музеи для школьников
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 191(8245)
В наступающем учебном году подмосковные школьники посетят один из комплексов по переработке отходов, построенных в рамках мусорной реформы. Уроки экологии, посвященные раздельному сбору отходов, в регионе решили сделать максимально наглядными.

В Подмосковье, напомним, действуют 8 современных КПО. "Везде организованы музеи, где школьники смогут своими глазами увидеть, как старые вещи получают вторую жизнь, познакомиться с передовыми отечественными технологиями сортировки, переработки и утилизации коммунальных отходов", - отмечает зампред правительства области Евгений Хромушин. В каждом музее имеется макет действующего мусороперерабатывающего предприятия, так что у ребят получится отследить весь путь отходов - от того, как они попадают в бак и до того, как отправляются на переработку или утилизацию.

Московских дворников учат раздельному сбору отходов

Здесь же будут развернуты выставки, все экспонаты которых сделаны из отходов. А из них на самом деле можно сделать много чего. К примеру, не подлежащие восстановлению детали гаджетов, а также старые CD-диски годятся для изготовления оригинальных украшений. Из пластиковых бутылок получаются интересные кашпо и пуфы, а разноцветные полиэтиленовые пакеты любят использовать в своих экспериментах дизайнеры одежды. Не говоря уже о каких-то глобальных вещах - покрытия для детских площадок из изношенных автомобильных шин или утеплитель для труб и фасадов домов из битого стекла.

В музеях ждут не только учеников, но и экологических активистов 

"Мы постарались не перегружать учебную программу теорией, а сделать ее в игровой форме, - продолжает Хромушин. - Скажем, в Егорьевске на КПО "Восток" у ребят будет возможность сделать селфи с Валли - популярным героем одноименного мультфильма, полностью собранным из металлолома. А на КПО "Дон" в Кашире нужно будет найти выход из лабиринта, созданного из пластиковых бутылок и алюминиевых банок". Для младших школьников подготовлены экологические игры - хоккей и баскетбол, где нужно будет забить в "раздельные" ворота или забросить в кольца правильный мусор. Посетить музеи ознакомиться с процессом переработки могут и экологические активисты. Нужно только предварительно записаться на экскурсию. Сделать это можно будет на сайтах областного министерства ЖКХ или региональных операторов.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область "Мусорная" реформа

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