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26.08.2020 19:10
Рубрика: Власть

В районах Марьино и Бабушкинский запустят программу "Миллион призов"

Текст: Анна Полтавцева

Бонусную программу в рамках акции "Миллион призов" запустят во время дополнительных выборов муниципальных депутатов в районах Марьино и Бабушкинский. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Он напомнил, что в этих районах Москвы пройдут довыборы депутатов районных советов: "Мы можем на таких небольших площадках еще раз проверить механизм работы программы "Миллион призов", которая приносит пользу в первую очередь, конечно, москвичам, потому что они имеют дополнительные возможности и ресурсы и их потратить", - сказал Владимир Платонов. Полезно, по его словам, это и для бизнеса.

Платонов добавил, что в программе "Миллион призов" приняли участие уже более 3 млн человек. На сегодняшний день горожанами активировано промокодов на общую сумму 2 млрд 225 млн 351 тыс. руб.

Справка "РГ"

Программа "Миллион призов" - не лотерея, она не основана на риске. Участие в ней происходит на безвозмездной и добровольной основе.Организаторами программы выступают правительство Москвы и Московская торгово-промышленная палата. Проводится она с 25 июня по 31 декабря 2020 года.

Участником может быть любой россиянин, включенный в список участников голосования на территории города Москвы и принявший участие в Общероссийском голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации (вне зависимости от формы голосования) и согласившийся с условиями реализации программы.

Призовой фонд: 2 000 000 призов, каждый из которых имеет номинал 1000, 2000, 3000 или 4000 призовых баллов. Призовые баллы имеют эквивалент в рублях в соотношении 1 призовой балл = 1 рубль.

Определение победителей среди участников программы осуществляется при помощи специального программного обеспечения для случайного выбора из последовательности уникальных кодов участников.

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