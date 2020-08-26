В Воронежской области крупный лесной пожар угрожает селу

Десять гектаров леса горит на подступах к селу Карандеевка Бобровского района, подготовлены автобусы для эвакуации жителей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ГУ МЧС по Воронежской области. Два очага возгорания, примерно равных по площади, были обнаружены днем в среду 26 августа.

Огонь удалось остановить на расстоянии 700 метров от жилых домов. В Карандеевке их 22, население - 70 человек. Людей уведомили о возможной эвакуации, местные власти выделили для нее автобусы, отметил собеседник агентства.

На месте пожара работает 68 человек и 23 единицы техники, но группировка сил наращивается. На помощь направлен пожарный поезд, в готовности находится вертолет авиации МЧС России.