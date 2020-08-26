Взрыв произошел в жилом доме на западе Москвы

В среду утром в одном из многоквартирных пятиэтажных домов на западе Москвы произошел взрыв, а затем и пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент случился на улице Кубинка, 4, в результате возникло открытое возгорание квартир с третьего по пятый этаж. На верхних этажах люди оказались отрезаны огнем и просят о помощи.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На место выехали значительные силы пожарных, часть из которых уже на месте и приступили к работе. По предварительным данным, возгорание произошло в результате взрыва бытового газа