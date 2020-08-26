"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в среду в Московской области

Из-за возможного дождя с грозой в Подмосковье в среду объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Как поясняют метеорологи, период предупреждения действует до 21:00 26 августа. Связан повышенный уровень погодной опасности с возможным прохождением грозового фронта, который будет сопровождаться дождями и усилением ветра до 15 м/с.

В столице грозовые дожди в среду маловероятны. Однако за сутки 26 августа выпасть сможет до 10 мм осадков. Напомним, что нормой осадков для августа является 77 мм. Между тем с начала месяца по 25 августа включительно выпало всего 11 мм осадков.