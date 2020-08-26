Корабли ТОФ открыли огонь по "противнику" у берегов Чукотки

Корабли Тихоокеанского флота провели артиллерийские стрельбы по надводной цели в Анадырском заливе.
Так, огонь по буксируемому щиту, изображавшему надводный корабль "врага", вели артиллерийские расчеты большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев".
- Сегодня надводную цель огнем из 100-миллиметровых артиллерийских орудий А-190 поразили корабли тактической группы в составе корветов "Громкий" и "Совершенный", - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Кроме того, условного противника атаковал МПК "Усть-Илимск".
Упражнения выполнялись при помощи морского буксира и беспилотника "Форпост".