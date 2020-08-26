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26.08.2020 18:18
Рубрика: Власть

Мишустин рассказал о нацпрограмме развития Дальнего Востока до 2024 года

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство подготовило национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2024 года и с перспективой развития до 2035 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании президента с членами кабмина.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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"Итоговый документ определяет вектор развития каждого из одиннадцати субъектов Дальневосточного федерального округа, учитывает их специфику, содержит конкретные шаги, которые необходимы для достижения целей, поставленных вашим указом", - рассказал он. Каждому городу и поселку в национальной программе прописали критерии: где необходимо построить спорткомплекс или спортплощадку, где нужна районная больница или фельдшерско-акушерский пункт.

- Важно создать комфортные условия жизни на Дальнем Востоке и обеспечить рост показателей качества жизни населения и экономики до среднероссийского уровня, остановить отток населения, - заявил Мишустин.

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