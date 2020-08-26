"Маня, Люся, идите сюда, мои девочки", - ласково подзывает рогатых любимиц гродековский фермер Евгений Кустов. Он - единственный в селе аграрий, который занимается разведением коров молочного направления.

Первую буренку многодетной семье Кустовых в 2015 году подарила "Российская газета". Когда в хозяйстве появилась еще одна кормилица, супруги Евгений и Надежда задумались о создании фермы - взяли "дальневосточные гектары", вложились в строительство. Теперь многодетная семья планирует заняться выращиванием элитного поголовья и увеличить производство молока.

На коровник пустили подтопленный дом

- Это все гены! В детстве меня бабушка часто на дойку брала. Она в совхозе тогда работала. Так что коров я доил с малых лет, - вспоминает Евгений Александрович о своих первых шагах в сельском хозяйстве.

Кустовы признаются, что о корове мечтали давно, но денег на покупку не хватало. Не было бы счастья, да несчастье помогло - спустя два года после разрушительного наводнения 2013 года семья получила долгожданный элитный подарок от "Российской газеты". Специально для торжественного момента, на который собралось все село, в Приамурье прилетала заместитель главного редактора "РГ" Ядвига Юферова. Корова класса "элита-рекорд" Миланка стала любимицей семьи.

В хозяйство Кустовых прибыла корова от "Российской газеты".Публикация от 23 сентября 2015 года.

Евгений раньше работал на стройке, 12 лет занимался ремонтами. "Потом проблемы с позвоночником начались, пролежал целый год. Восстановился, но потерял за это время всех клиентов", - вспоминает он. Первый коровник для Миланки глава семьи и профессиональный строитель сам сложил из разобранного после наводнения бабушкиного дома. С расширением поголовья жилплощадь для буренок пришлось увеличивать. Сегодня в хозяйстве Кустовых десять коров, ухаживать и кормить которых на ферму приезжает вся семья.

"Балуем кормилиц яблоками и бананами"

- Тяжело было в самом начале, когда у нас было две коровы, - признается Евгений Кустов. - Приходилось бить колья, привязывать животных, чтоб они не разбредались. Со стадом проще, да и территория у нас огорожена, хотя на ферму раза три-четыре за день приезжать все равно приходится. Но я к такому распорядку дня уже и привык. С кормами у нас проблем нет. В зиму запасли 80 рулонов сена, 20 осталось. Иногда яблоками, бананами наших кормилиц балуем - супермаркеты списанный товар отдают бесплатно. По соседству фермер сою выращивает, солому берем у него. В сезон закупаем зерно.

"Прибыль вкладываем в ферму"

- Всех животных, кроме первой, Миланки, мы покупали за свои деньги. Копим потихоньку и вкладываем. Непросто, конечно. Все, что зарабатываем, в ферму инвестируем. Покупка скотины - удовольствие не из дешевых, особенно если выбирать элитное животное. Стоимость породистой нетели - 170 тысяч рублей. В кредит мы только технику купили - трактор и пресс. Сейчас со сдачи молочка долг и выплачиваем. Можно сказать, коровы кредит мой платят, - улыбается аграрий. - Вообще, лучших коров в хозяйствах на продажу выставляют редко. Поэтому мы решили выходить на предприятия, которые занимаются племенной работой. Сейчас ведем переговоры с Благовещенским хладокомбинатом о покупке с их помощью элитных животных в рассрочку. Потом 50 процентов стоимости будем отдавать молоком.

Минимальные надои у породистых первотелок достигают 18 литров молока и выше. Фото: www.ampravda.ru

По словам Евгения Кустова, надои у коров в их хозяйстве зимой выше, чем летом. Главное - правильный уход и кормление. В ближайших планах - покупка еще пяти племенных животных.

1,5 часа уходит у фермера на кормление животных и утреннюю дойку

- Минимальные надои у породистых первотелок достигают 18 литров и выше. Если считать по минимуму, за два года я с долгами рассчитаюсь, - делится Евгений Александрович. - Коровник тоже нужно достроить, грабли для сена приобрести. Пока мы это оборудование в аренду берем, а если удастся нарастить поголовье, то купим все свое. Сейчас у нас в стаде три дойные коровы. Когда доятся хотя бы пять, молочное животноводство начинает приносить хозяйству прибыль, от которой можно отталкиваться и строить уже реальные планы.

"Дети пьют молоко только от своих коров"

Молоко с единственной в Гродекове семейной фермы покупают не только местные жители, но и благовещенцы. Супруга Евгения Александровича, Надежда Борисовна, делает сметану, сливочное масло и даже небольшими партиями варит сыр.

- Сыра мы пока готовим немного, потому что по стоимости он получается довольно дорогим в сравнении с привычным для покупателей магазинным, - пояснили Кустовы. - Зато наш сыр полностью изготовлен из натурального сырья. Впрочем, спросом пользуется вся наша "молочка". В позапрошлом году получилось так, что все животные у нас были в запуске и отелились практически в один период. Молока в доме какое-то время не было. Пришлось идти покупать. Так наша дочь пить магазинное, из пакета, наотрез отказалась.