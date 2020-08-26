В Набильском заливе на Сахалине обнаружен нефтяной разлив

Разлив нефти зафиксирован в акватории Набильского залива на востоке Ногликского района Сахалинской области. Об этом "РГ" сообщил глава общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицин.

Очевидцы сообщают о нефтяной пленке, покрывающей поверхность воды узкого длинного заливчика, расположенного на южном берегу пролива, соединяющего основную акваторию Набильского залива с его частью под названием Старый Набиль.

Эти два залива разделяет широкая песчаная коса, вытянутая с юга на север, в южной части которой расположен береговой нефтепромысел, который второй месяц как остановлен. От него на север по косе идет подземный межпромысловый нефтепровод, пересекающий пролив на входе в залив Старый Набиль, как раз в том месте, где обнаружено нефтяное загрязнение.

- По действующему законодательству нефтяной разлив, произошедший на водном объекте, должен быть локализован в течении двух часов. Однако, судя по всему, нефть расходится по акватории Набильского залива уже не первый день, - говорит Дмитрий Лисицин.

"Эковахта Сахалина" передала информацию о нефтеразливе специалистам всех природоохранных структур.

Кстати, в заливе Набиль и впадающих в него реках обитает одна из самых крупных и здоровых популяций краснокнижного сахалинского тайменя, численность которого быстро сокращается. Сейчас через залив идет активная нерестовая миграция горбуши и начинается миграция осенней кеты.