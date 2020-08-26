В Биробиджане сильный дождь подтопил более 400 дворов

Сильный дождь подтопил 410 дворов в Биробиджане. Кроме того, вода хозяйничает в многоквартирном жилом доме по улице Пионерской, 65 и четырех частных домах.
- На территории города для перекачки дождевого паводка установлены пять насосных станций. Все шандоры пока открыты, - приводятся на сайте администрации города слова мэра Александра Головатого.
В общежитии Технологического техникума развернут пункт временного размещения. Сейчас там находятся 18 человек, восемь из которых - дети. Все они обеспечены бесплатным трехразовым питанием.
Комиссии продолжают объезжать подтопленные территории. Они подтверждают факты подтопления документально для того, чтобы люди в дальнейшем получили компенсацию.
Между тем синоптики вновь прогнозируют сильные дожди и ветер на территории ЕАО. Ожидается, что непогода накроет регион 28 августа.