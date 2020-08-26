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26.08.2020 05:44
Рубрика: Происшествия

В Приморье водитель иномарки сбил участников ДТП и скрылся

Текст: Анна Бондаренко

Приморские полицейские ищут водителя, который в Хасанском районе наехал на группу людей и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Минувшей ночью на 118 километре дороги Раздольное - Хасан произошло ДТП, оформлять которое отправились сотрудники ГИБДД. В это время мимо места происшествия двигался автомобиль Mistubishi Pajero. Он наехал на группу из участников ДТП и сотрудников дорожно-патрульной службы, столкнулся с двумя автомобилями. После этого джип перевернулся и загорелся. Водитель иномарки сбежал с места происшествия.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
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Как отмечают в ведомстве, в результате аварии получили травмы восемь человек, в том числе двое полицейских. Пострадавшие находятся в больнице. Угрозы их жизням нет.

Личность нарушителя уже установили, сейчас его ищут.

"По результатам проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с российским законодательством", - подчеркивает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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