В Приморье водитель иномарки сбил участников ДТП и скрылся

Приморские полицейские ищут водителя, который в Хасанском районе наехал на группу людей и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Минувшей ночью на 118 километре дороги Раздольное - Хасан произошло ДТП, оформлять которое отправились сотрудники ГИБДД. В это время мимо места происшествия двигался автомобиль Mistubishi Pajero. Он наехал на группу из участников ДТП и сотрудников дорожно-патрульной службы, столкнулся с двумя автомобилями. После этого джип перевернулся и загорелся. Водитель иномарки сбежал с места происшествия.

Как отмечают в ведомстве, в результате аварии получили травмы восемь человек, в том числе двое полицейских. Пострадавшие находятся в больнице. Угрозы их жизням нет.

Личность нарушителя уже установили, сейчас его ищут.

"По результатам проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с российским законодательством", - подчеркивает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.