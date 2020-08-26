В Приморье пьяный 18-летний водитель без прав устроил смертельное ДТП

В Приморье в селе Камень-Рыболов произошло ДТП, в котором погиб 17-летний молодой человек, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

По предварительной информации, за рулем попавшего в аварию автомобиля Nissan Note был 18-летний водитель. Кроме него в машине находились двое 17-летних пассажиров, причем ремнем безопасности пристегнулся только один из них.

Полицейские подчеркивают, что рулевой иномарки не учился вождению, а в момент движения был пьян. По мнению представителей ведомства, "эти факторы спровоцировали потерю управления и последующее опрокидывание транспортного средства в кювет".

В результате погиб подросток, не пристегнутый ремнем. Получил травмы и второй пассажир, но его жизни ничего не угрожает. Водитель не пострадал.