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26.08.2020 06:11
Рубрика: Происшествия

В Приморье пьяный 18-летний водитель без прав устроил смертельное ДТП

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье в селе Камень-Рыболов произошло ДТП, в котором погиб 17-летний молодой человек, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

По предварительной информации, за рулем попавшего в аварию автомобиля Nissan Note был 18-летний водитель. Кроме него в машине находились двое 17-летних пассажиров, причем ремнем безопасности пристегнулся только один из них.

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Полицейские подчеркивают, что рулевой иномарки не учился вождению, а в момент движения был пьян. По мнению представителей ведомства, "эти факторы спровоцировали потерю управления и последующее опрокидывание транспортного средства в кювет".

В результате погиб подросток, не пристегнутый ремнем. Получил травмы и второй пассажир, но его жизни ничего не угрожает. Водитель не пострадал.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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