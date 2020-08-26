В Приморье выявили контрабанду леса на 70 миллионов рублей

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту контрабанды почти семи тысяч кубометров пиломатериалов ценных пород древесины - дуба монгольского и ясеня маньчжурского, сообщила пресс-служба Уссурийской таможни.

Как установили сотрудники таможни и Пограничного управления ФСБ России, незаконный экспорт организовал россиянин. С сентября 2015 года по март 2016 года уссурийская фирма по контрактам с китайской стороной экспортировала в КНР лесоматериалы. При таможенном декларировании леса коммерсанты заявляли недостоверные данные о происхождении товара, общая стоимость которого превысила 70 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 226.1 УК РФ "Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере". Виновнику может грозить до семи лет лишения свободы.