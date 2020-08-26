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26.08.2020 18:36
Рубрика: Экономика

История, леденящая туши

В России снова фиксируются вспышки чумы свиней
Текст: Татьяна Карабут
Африканская чума свиней (АЧС) распространяется по территории Хабаровского края. Там с начала августа зафиксированы 12 очагов этого заболевания, и его распространение остановить пока не удается. В поселках, где были обнаружены очаги АЧС, введен карантин, все свиньи будут уничтожены, сообщили в региональном правительстве.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Однако в Россельхознадзоре большой опасности в сложившейся ситуации не видят. "Ситуацию с распространением вируса АЧС мы оцениваем как стабильную с позитивной динамикой", - заверили "Российскую газету" в ведомстве.

Фото: РИА Новости
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Там рассказали, что сейчас, как правило, вспышки происходят в частных хозяйствах, где игнорируются элементарные способы защиты и профилактики вируса. Но на предприятиях иная ситуация: во всех установлены четыре уровня защиты. Это позволяет сдерживать распространение вируса. Также Россельхознадзор проводит разъяснительную работу: так, созданы специальные обучающие видеоматериалы, которые наглядно рассказывают о профилактике заноса АЧС на территорию хозяйств. В случае с частными подворьями ситуация сложнее, признают в Россельхознадзоре. "Граждане веками привыкли содержать сельскохозяйственных животных с открытым выгулом, кормить термически необработанными отходами", - поясняют в ведомстве.

На частных подворьях свиньи веками содержатся на свободном выгуле и едят отходы  со стола хозяев

Наиболее реалистичным вариантом решения этого вопроса в Россельхознадзоре считают введение идентификации животных. Тогда можно будет точно знать о количестве животных в личных хозяйствах в случае вспышек заболеваний (не только АЧС), принимать оперативные меры по локализации очагов. Это также существенно снизит нелегальные перевозки живых животных, в том числе зараженных.

В регионах Экономика АПК Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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