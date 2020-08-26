В России снова фиксируются вспышки чумы свиней

Африканская чума свиней (АЧС) распространяется по территории Хабаровского края. Там с начала августа зафиксированы 12 очагов этого заболевания, и его распространение остановить пока не удается. В поселках, где были обнаружены очаги АЧС, введен карантин, все свиньи будут уничтожены, сообщили в региональном правительстве.

Однако в Россельхознадзоре большой опасности в сложившейся ситуации не видят. "Ситуацию с распространением вируса АЧС мы оцениваем как стабильную с позитивной динамикой", - заверили "Российскую газету" в ведомстве.

Там рассказали, что сейчас, как правило, вспышки происходят в частных хозяйствах, где игнорируются элементарные способы защиты и профилактики вируса. Но на предприятиях иная ситуация: во всех установлены четыре уровня защиты. Это позволяет сдерживать распространение вируса. Также Россельхознадзор проводит разъяснительную работу: так, созданы специальные обучающие видеоматериалы, которые наглядно рассказывают о профилактике заноса АЧС на территорию хозяйств. В случае с частными подворьями ситуация сложнее, признают в Россельхознадзоре. "Граждане веками привыкли содержать сельскохозяйственных животных с открытым выгулом, кормить термически необработанными отходами", - поясняют в ведомстве.

На частных подворьях свиньи веками содержатся на свободном выгуле и едят отходы со стола хозяев

Наиболее реалистичным вариантом решения этого вопроса в Россельхознадзоре считают введение идентификации животных. Тогда можно будет точно знать о количестве животных в личных хозяйствах в случае вспышек заболеваний (не только АЧС), принимать оперативные меры по локализации очагов. Это также существенно снизит нелегальные перевозки живых животных, в том числе зараженных.