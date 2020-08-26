В Совфеде предложили связать три региона ДФО новой автотрассой

В Совете Федерации готовится предложение о строительстве на Дальнем Востоке автотрассы протяженностью около полутора тысяч километров, сообщает ТАСС.

Предполагается, что дорога пройдет от Магаданской области вдоль Охотского моря, через Хабаровский край до Приамурья.

По словам члена комитета Совфеда по экономической политике Ивана Абрамова, новый проект попросят внести в национальную программу развития ДФО.

"Строительство поможет улучшить транспортную логистику, а также соединит Магадан и Байкало-Амурскую магистраль, что приведет к снижению транспортных расходов. Сейчас из Магадана до Хабаровского края и Амурской области можно добраться дорогой через Якутию, где суровый климат и большие расходы на поддержание трассы в порядке", - отмечается в сообщении.

По предварительным расчетам стоимость автотрассы составит около 90 миллиардов рублей. Уже поступают предложения от возможных инвесторов, которые смогут поучаствовать в строительстве. Обсуждение проекта запланировано во время осенней сессии верхней палаты парламента.