Андрей Турчак предложил масштабировать проект арт-поместья под Пензой

Арт-поместье "Новые берега" в Пензенской области - крупнейший в России проект сопровождаемого проживания для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них это не только доступная среда, но и уникальная возможность реализовать себя и изменить жизнь вокруг.

На сегодня в поместье построены три жилых дома, ведется строительство мастерских и образовательного центра, возводится храм. Здесь проживают около 50 человек с тяжелыми диагнозами из 11 регионов России. Они стремятся сюда, чтобы работать, учиться и реализовать идеи, которые давно вынашивали. Как это у них получается, оценили представители власти, бизнеса, меценаты и представители НКО.

Поселок, где уже заселены три дома, полностью оборудованных и адаптированных для жильцов с инвалидностью, встречал гостей залитым солнцем. На клумбах успели высадить кусты. А новоселы тестировали недавно поступившую технику - универсальную инвалидную коляску. Она управляется с цифрового дисплея и без посторонней помощи может взбираться вверх даже по крутой лестнице. Стоит такая коляска как приличный автомобиль, но позволяет абсолютно не чувствовать скованность в движениях человеку с тяжелым церебральным параличом.

- В арт-поместье "Новые берега" нам удалось вывести формулу универсального дизайна с учетом требований безбарьерной среды. Важно, что она не требует привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Наши резиденты опробовали многие передовые разработки и готовы делиться опытом. Мы надеемся, что наш проект станет точкой роста в нашей стране для развития инклюзивных практик, - говорит автор проекта Мария Львова-Белова.

Она объединила вокруг себя выпускников детских домов для детей-инвалидов, приемные семьи. В поместье проживает мама, у которой все девять малышей - особенные. Старшему исолпнилось 17 лет, он мечтает поступить учиться в колледж на электрика, а младший еще не ходит в школу. Но резиденты поместья не замыкаются на своих проблемах, они готовы работать и развиваться. У них много планов, которые уже начали реализовываться. Например, строительство теплицы по выращиванию ананасов под присмотром экспертов из Коста-Рики. Уже работают гончарная мастерская, швейный

цех, готовится к запуску производство полуфабрикатов из мяса свинины и индейки мощностью до 400 килограммов готовых изделий в сутки. Выпускаемую продукцию планируется поставлять в социальные учреждения Пензенской области под собственным брендом.

Есть собственная рок-группа и танцевальный коллектив, открылась художественная выставка работ, выполненных в особой технике. Их автор - Наталья Шиндина держит кисть зубами, но об этом трудно догадаться, видя сами картины.

- На сегодня это один из лучших, если не единственный проект, комплексно реализованный, подкрепленный методической базой, которая может быть использована на территории любого региона России, - после посещения оценил арт-поместья "Новые берега" зампред Совета Федерации РФ Андрей Турчак. - Без поддержки губернатора и регионального правительства вряд ли этот проект удалось бы реализовать. Мало воздвигнуть стены, содержанием их наполняют люди. Наша задача, чтобы в каждом регионе появился филиал этого проекта.

Арт-поместье продолжает развиваться, благодаря государственно-частному партнерству.

"Умный дом", где с помощью голоса можно управлять вентиляцией, светом и отоплением, а также площадка под сцену для масштабных мероприятий были построены группой компаний "Дамате". Она стала партнером благотворительного проекта "Новые берега" и вложила в его реализацию 27 миллионов рублей.

- Реализация таких проектов подчеркивает зрелость государства, его отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. Чем больше будет таких проектов, тем лучше. Из других регионов России к нам приезжают люди с ограниченными возможностями здоровья. Здесь они самореализуются, получают дополнительные знания, повышают уровень образования, становятся участниками процесса адаптации и впоследствии возвращаясь в свои регионы, передавая бесценный опыт, - говорит глава региона Иван Белозерцев.

Правительство Пензенской области выделило земельный участок с инженерной и транспортной инфраструктурой для строительства арт-поместья. Проект "Новые берега" получил самый крупный в ПФО грант президента РФ на оборудование и адаптацию людей с инвалидностью. Общая стоимость реализации проекта составляет 190 миллионов рублей.

Компетентно

Ольга Баталина, заместитель министра труда и социальной защиты РФ:

- В Пензенской области создана не просто модель сопровождаемого проживания и организации быта для людей с ограниченными возможностями. Это действительно пилотная площадка, которая отрабатывает методики, позволяющие добиваться успехов в творчестве, в искусстве. Уверена, что на пензенском опыте будут учиться. Сегодня по всей стране, в каждом регионе, вместе с минтрудом разрабатывают дорожные карты комплексной реабилитации. А сопровождаемое проживание - это часть комплексных программ. Чем больше будет таких ярких, лидерских проектов на карте нашей страны, тем успешнее мы шаг за шагом будем в этом направлении двигаться.