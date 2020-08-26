Генпрокуратура проверит, как отчуждались акции Башкирской содовой компанией

Генпрокуратура по поручению Владимира Путина начала проверку отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании.Проведение проверки находится на личном контроле Генпрокурора России Игоря Краснова.
Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов, Генпрокуратура организована проверку законности сокращения доли государства в крупнейшем предприятии отрасли - Башкирской содовой компании.
"Будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль", - сообщил Иванов.
Он отметил, что по итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер по возврату имущественного комплекса государству.