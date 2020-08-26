Генпрокуратура проверит, как отчуждались акции Башкирской содовой компанией

Генпрокуратура по поручению Владимира Путина начала проверку отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании.Проведение проверки находится на личном контроле Генпрокурора России Игоря Краснова.

​Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов, Генпрокуратура организована проверку законности сокращения доли государства в крупнейшем предприятии отрасли - Башкирской содовой компании.

"Будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль", - сообщил Иванов.

Он отметил, что по итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер по возврату имущественного комплекса государству.