Знаете, что такое "конец социальной истории" человека с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)? Это когда такой человек взрослеет, оканчивает школу и остается не у дел - учиться дальше ему негде, работать самостоятельно он не может. Теперь вся его жизнь будет ограничена узким кругом близких друзей и родственников.

Но ведь можно сделать так, чтобы социальная история ребят продолжалась, чтобы они жили полной жизнью, в которой есть место множеству друзей, творчеству и даже работе. Проект социально-трудовой реабилитации подростков и взрослых с ограниченными возможностями здоровья "Дом удивительных людей" на практике доказывает, что это реально. И такая реальность делает подопечных "Дома..." счастливыми, как они того и заслуживают.

В центре города

- Нет, здесь решительно нельзя ставить шкаф. Петя любит влетать в комнату с разбега, он постоянно будет в него врезаться.

- И дверной проем нужен чуть пошире, чтобы Артем на коляске мог проезжать.

Этот разговор я услышала в городском центре "Дома удивительных людей" еще весной среди мешков с побелкой и ведер с краской. Обсуждалось, как переоборудовать обычную городскую квартиру в центр, где будут работать мастерские, проходить занятия и дружеские встречи. Меня тогда поразило, что обстановка создавалась с учетом интересов и особенностей конкретных ребят, их возможностей и характеров. Наверное, потому, что всякое стоящее для человека дело и начинаться должно с человека.

Сейчас лето, центр работает в тестовом режиме с небольшим количеством "студентов" (так уважительно называют в "Доме..." детей с ОВЗ), но ребята уже чувствуют себя здесь как дома. Потому что этот новый опыт строится на прочном фундаменте.

"Дом удивительных людей" начинался (первый сбор состоялся в 2017-м. - Прим. ред.) с десятидневных смен-интенсивов, проходивших в загородном отеле, где под одной крышей собирались специалисты, мастера, тьюторы и, конечно, "студенты". О том, как закладывался фундамент сегодняшнего "Дома...", "РГ-Неделя" рассказала в номере от 12 июля 2018 года. На сменах ребята общаются, играют, занимаются творчеством, приобретают профессиональные навыки, а главное, учатся быть собой.

Интенсивы оказались очень удачными. Настолько, что шагнули за пределы Нижнего Новгорода, и теперь аналогичный проект появился в Москве, а ближайшая смена в только что созданном центре пройдет с участием столичных тьюторов, которые приедут перенимать опыт.

Открытие городского центра дневного пребывания и сопровождаемой занятости - следующий этап работы, который позволит расширить деятельность проекта и привлечь в него новых людей.

Будни в тестовом режиме

- Городской центр - это место, куда наши "студенты" приходят общаться, учиться и работать. Вместе с тьюторами и мастерами они занимаются ремеслом, создают необычные вещи из глины, дерева, кожи, - рассказывает администратор центра Анастасия Лукина. - Наша задача - помочь ребятам раскрыть свой потенциал и максимально интегрироваться в общество.

С сентября центр начнет функционировать с полной загрузкой. В первой половине дня здесь будут работать мастерские сопровождаемой занятости для ребят старше 18 лет: "студенты" в сопровождении тьюторов займутся изготовлением красивых и практичных вещей из кожи, керамики, дерева, а также росписью по ткани и изготовлением футболок с оригинальными принтами. Днем в центре будут проходить занятия для подростков, направленные на их социализацию и творческое развитие. А вечера посвятят родителям - ведь они не меньше, чем их особые дети, нуждаются в поддержке и ободрении. Причем на то время, пока родители занимаются с психологом и получают индивидуальные и групповые консультации, "студентам" организуют свой вечерний досуг - совместный кинопросмотр или песни под гитару с сопровождающими тьюторами.

- Городской центр - это новый и интересный опыт для всех нас, - рассказывает тьютор со стажем Катерина Шмонина. - На интенсивах за каждым тьютором закрепляется один "студент", и это такая привязка к человеку, такой контакт с ним, что вы начинаете понимать друг друга без слов. В центре же тьюторы получают возможность работать с разными "студентами", а они - с разными сопровождающими. Это очень полезно и для тех и для других. Да и задачи у "Дома..." и центра разные. На интенсивах мы создаем пространство, настроение, а в центре нам надо развить в ребятах профессиональные навыки, обучить режиму, рабочей дисциплине. Главное, что и то и другое нашим "студентам" очень нравится и хорошо развивает их.

Совместные обеды и чаепития - не только отдых и радость, но и важная часть работы. Ведь ходить в магазин и готовить ребята будут для себя сами, осваивая тем самым социально-бытовое ориентирование. Ну и, конечно, важная часть особого настроения "Дома..." - творческие занятия: танцевально-двигательная, музыкальная и арт-терапия.

- Но самое важное - это не просто новые возможности, которые дает нашим детям центр. Главное -люди, которые с ними здесь занимаются: специалисты, тьюторы. Они выкладываются по полной программе, - рассказывает Светлана Павлова, мама одной из "студенток". - Даже весной, когда был карантин и все сидели на самоизоляции, продолжались встречи и занятия через конференции в Zoom. И это было настоящим спасением в такой непростой момент.

Работа для жизни

Работа в "Доме..." не укладывается в привычный формат. Здесь трудятся по тому самому принципу, когда "понедельник начинается в субботу", а свободное время нередко тратят, чтобы придумать новые идеи для воплощения. И сам центр ежедневно развивается, становится уютнее и функциональнее. Понемногу расширяется направление сенсорной интеграции, в проект приходят новые люди и возможности. Наверное, такой эффект возникает оттого, что постоянно есть отдача. Изменения в "студентах" происходят каждый день, они раскрываются с неожиданных сторон, взрослеют и приобретают самостоятельность.

- Дочка не просто с удовольствием посещает занятия и работает в мастерских, но и ездит на занятия сама. В целом намного самостоятельнее стала, - рассказывает Ирина, мама одной из "студенток".

Для любого человека очень важно быть среди людей и приносить пользу. "Студенты" видят результаты своей работы в мастерских, ведь их продукция продается на благотворительных ярмарках, а впоследствии планируется делать вещи по индивидуальным и корпоративным заказам.

"Дом удивительных людей" для Нижнего Новгорода по-настоящему важен. Потому что лучше становится не только жизнь особенных ребят и их родителей, но и всех, кто соприкасается с "Домом..." и его обитателями.

Кстати

По данным министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, в 2018/19 учебном году в регионе сдали итоговые выпускные школьные экзамены 1095 человек с ОВЗ и инвалидностью. В том же году окончили профессиональное обучение 117 человек с ОВЗ, трудоустроены 73. В Нижнем Новгороде существует несколько общественных организаций, предоставляющих услуги дневной занятости инвалидам трудоспособного возраста, общее количество их подопечных не превышает 100 человек, причем речь идет обо всех формах инвалидности вместе взятых, в связи с чем можно констатировать: наблюдается острая нехватка подобных учреждений.

"Дом удивительных людей", проект по социальной и трудовой реабилитации подростков и взрослых с ограниченными возможностями здоровья (в том числе ментальными нарушениями), осуществляется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества и средств благотворительных фондов.