Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
26.08.2020,  
16:47
Текст:  Яна Шамаева

Компактный пистолет Лебедева успешно прошел госиспытания

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Калашников Media / https://kalashnikov.media
Пистолет-пулемет ППК-20 показали на видео

Компактный пистолет Лебедева (ПЛК) успешно прошел государственные испытания. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Калашников".

- Пистолет рекомендован заказчиком к принятию на вооружение МВД России. В настоящее время проводится опытная эксплуатация ПЛК в МВД России, - говорится в сообщении.

В ближайшее время Ижевский механический завод начнет его серийное производство. Среди отличительных особенностей пистолета - повышенная кучность и дальность стрельбы, более оптимальная эргономика. Его разрабатывали под патроны калибра 9х19 миллиметров Parabellum. Ранее военный эксперт Дмитрий Юров говорил о том, что укороченная версия пистолета Лебедева может стать заменой пистолету Макарова.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
испытания
Фото: Republic of Korea Armed Forces/Wikimedia.org
Самолет-разведчик США вторгся в воздушное пространство Китая 11:20
Конструктор рассказал о возможностях глиссирующего внедорожника "Дрозд" 10:24
Новейшая ЗРС С-500 начала государственные испытания 24.08.2020
стрелковое оружие
Фото: flickr.com/US Air Force
Американских летчиков готовят к войне с Россией и Китаем 10:54
Обновленный вариант АК-12 показали на видео 25.08.2020
Бесшумный пистолет для спецназа ПСС-2 представили на "Армии-2020" 24.08.2020
пистолеты
В России создан компактный пистолет "Полоз" 14.08.2020
Началось серийное производство нового российского пистолета "Удав" 05.08.2020