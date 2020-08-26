Компактный пистолет Лебедева успешно прошел госиспытания

Компактный пистолет Лебедева (ПЛК) успешно прошел государственные испытания. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Калашников".

- Пистолет рекомендован заказчиком к принятию на вооружение МВД России. В настоящее время проводится опытная эксплуатация ПЛК в МВД России, - говорится в сообщении.

В ближайшее время Ижевский механический завод начнет его серийное производство. Среди отличительных особенностей пистолета - повышенная кучность и дальность стрельбы, более оптимальная эргономика. Его разрабатывали под патроны калибра 9х19 миллиметров Parabellum. Ранее военный эксперт Дмитрий Юров говорил о том, что укороченная версия пистолета Лебедева может стать заменой пистолету Макарова.