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26.08.2020 18:29
Рубрика: Экономика

Одним словом - Didi

Крупнейший китайский агрегатор такси появился в столице Татарстана
Текст: Олег Платонов ("Российская газета", Казань)
Столица Татарстана стала первым городом в России, где начал работать китайский сервис такси Didi. Корреспондент "РГ" воспользовался его услугами и, прокатившись за "смешные" деньги от окраины до центра Казани, выяснил, в чем плюсы и минусы нового агрегатора.
Китайский агрегатор такси пытается обворожить Казань. Фото: пресс-служба компании DiDi Китайский агрегатор такси пытается обворожить Казань. Фото: пресс-служба компании DiDi
Китайский агрегатор такси пытается обворожить Казань. Фото: пресс-служба компании DiDi

Информация о том, что крупнейший китайский перевозчик Didi Chuxing собирается в Россию, появилась давно. Так что к приходу агрегатора на местном рынке готовились. Но вот, что своим "форпостом" компания выберет Казань, для многих стало неожиданностью. Дело в том, 23 июня этого года представители компании посетили столицу Татарстана. На встрече с гостями из Поднебесной президент РТ Рустам Минниханов пригласил их "присоединиться к местному бизнес-сообществу". Руководители Didi отказываться от такого предложения не стали. Тем более что, по их мнению, в республике были идеальные условия для создания новых технологий и услуг в сфере перевозок. В конце июля сервис начал активно набирать водителей, а теперь известил всех казанцев о начале работы.

Фото: instagram.com / syrovarnia_daniiara
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Корреспондент "РГ" сразу же скачал приложение и вызвал такси. Первая попытка утром в час пик оказалась неудачной. Оно и понятно, большим автопарком в городе Didi еще не обзавелся, а желающих "обкатать" новый сервис было предостаточно. Но чуть позже машина все же приехала.

За первую поездку мне полагалась скидка 50 процентов, так что добрался от окраины Казани до ее центра всего за 60 рублей. Впрочем, и полная цена была бы ниже, чем у конкурентов: обычно такой маршрут мне обходился в 140 рублей. Мой водитель Артем Флегонов охотно делится со мной впечатлениями о работе в новой компании. Раньше он сотрудничал с "Яндекс. Такси", но теперь, как и многие его коллеги, зарегистрировался в приложении Didi. По его словам, сделал он это в расчете на больший заработок.

- Теперь просто в телефоне на одного агрегатора будет больше, - спокойно объясняет он. - Мы же, "водилы", постоянно из компании в компанию мигрируем. Если у китайцев оплата будет существенно отличаться от конкурентов, то, конечно, большую часть водителей они смогут переманить. Я тоже с удовольствием продолжу с ними сотрудничать.

Сейчас местным перевозчикам, как он утверждает, за смену в 35 поездок платят 7 тысяч рублей, а китайский сервис обещает 10 тысяч. Но Артем Флегонов к этому относится скептически. Он уверен, что такие бонусы будут только в первое время.

Что касается клиентов, то Didi пока завлекает их, как обычно, скидками, а также "первыми бесплатными поездками" по пятницам.

Фото: Пресс-служба правительсва Республики Татарстан
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А вот безопасности водителей новый сервис уделяет большое внимание, что, по мнению Артема Флегонова, выгодно отличает его от конкурентов. Например, в приложении есть кнопка SOS для экстренного вызова полиции. Кроме того, пассажиры могут зайти на личную вкладку водителя, посмотреть на его стаж работы и почитать отзывы. Впрочем, ориентироваться в китайском приложении, как посетовал мой водитель, непросто. В этом плане "Яндекс. Такси" был гораздо удобнее.

Устроиться в Didi могут водители, достигшие 21 года и имеющие стаж вождения не менее трех лет. Права признают не только российские, но и белорусские, казахские и киргизские. Мигрантов также возьмут на работу, но только в том случае, если у них есть трудовой патент или рабочая виза.

А вот возраст машины, которую могут допустить до работы в агрегаторе, напрямую зависит от ее класса. К примеру, Audi и BMW могут выходить на линию, если они произведены не ранее 2004 года. Отечественные "ВАЗы" должны быть не старше 10 лет. А для Daewoo Nexia в обширном таксопарке китайской компании места не нашлось.

Корреспондент "РГ" сразу же скачал приложение и вызвал такси.  Первая попытка утром в час пик  оказалась неудачной, но выгодной

Не исключено, что в Татарстане компания будет заниматься не только перевозками, но и инновационными проектами. Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина сообщила, что агрегатор может разместить свой офис в Иннополисе и в качестве резидента.

В какой город Didi придет после Казани, пока неизвестно.

Справка "РГ"

Didi-такси стала монополистом на рынке в Китае, купив акции американской компании Uber. В целом по миру этот сервис объединяет сразу несколько услуг - это и каршеринг, и карпулинг, и доставка еды, и многое другое.

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