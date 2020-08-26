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26.08.2020 10:12
Рубрика: Спорт

Оторвались дома

Мотогонщики из Нижнего Новгорода снова заняли места на пьедесталах
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 190(8244)
Воспитанники нижегородской мотошколы "Академия" (партнер "Российской газеты") вновь подтвердили свой класс, заняв призовые места в гонках на родном автомотодроме.
Илье Василевскому не было равных на "Нижегородском кольце" Фото: Оксана Василевская Илье Василевскому не было равных на "Нижегородском кольце" Фото: Оксана Василевская
Илье Василевскому не было равных на "Нижегородском кольце" Фото: Оксана Василевская

Как и две недели назад, юные пилоты приволжской столицы поднялись на верхние ступеньки пьедестала по итогам третьего этапа соревнований Motoring International Cup по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Старты состоялись 22 и 23 августа на автоспортивном комплексе "Нижегородское кольцо".

Фото: Владимир Карзаев
Нижегородские мотогонщики вновь подтвердили свой класс

Илья Василевский, воспитанник известного нижегородского мотогонщика Владимира Карзаева, выступая за команду Chrome Racing, уверенно взял золото в заезде STK 600 (для мотоциклов c объемом двигателя до 600 кубических сантиметров).

На предыдущем этапе Моторинга в Санкт-Петербурге Илья сетовал, что припозднился на старте и в итоге пришел вторым. В этот раз юный гонщик учел свою ошибку.

- Ожидаемой борьбы не получилось, я просто как-то неожиданно оторвался от всех после первого поворота, - рассказал Илья корреспонденту "РГ". - И в квалификации пришел первым с отрывом полсекунды от преследователя. Старт, правда, сложный был, чуть не пропустил Антона Безшлягу (трехкратного чемпиона России. - Прим. ред.), который ехал на второй позиции. Третьим шел тоже очень сильный соперник - чемпион Моторинга прошлого года Денис Колпаков. Но я смог перекрыть траекторию сопернику и удачным, как оказалось, выходом оторвался от него. Всю гонку я держал высокий темп и финишировал первым с восьмисекундным отрывом от Антона.

Еще одна воспитанница "Академии" - 14-летняя Анастасия Белякова из Chrome Racing - 22 августа стала первой в ямаховском зачете мотоциклов объемом до 300 кубических сантиметров (Yamaha R3), а 23-го числа пришла второй.

- Мне удалось на секунду улучшить время по сравнению с прошлыми этапами, - поделилась Анастасия. - Хотя в первый день квалификацию все проехали не очень-то хорошо, да и я сама тоже. В итоге стартовала с третьей позиции. К тому же в самой гонке мой мотоцикл немного поскользнулся на поребрике... Пришла второй, но в ямаховском зачете - первой.

На второй день Настя стартовала уже с пятой позиции и пришла пятой, но по зачету Yamaha R3 оказалась второй. Пока девушка по итогам всех этапов Моторинга в ямаховском зачете лидирует. Но остается еще последний и решающий этап в Грозном. Гонка в столице Чеченской республики всех расставит по своим местам.

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