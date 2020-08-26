На Вятке из 494 лифтов, запланированных к капитальному ремонту в этом году, по данным на конец августа, обновлено менее сотни. Процент выполнения задания обратно пропорционален числу жильцов многоквартирных домов, вынужденных подниматься в свои квартиры по лестницам.

Подъем со слезами на глазах

Лифт, установленный в доме N 12 по улице Азина поселка Восточный (Омутнинский район) по программе капремонта в 2016 году, перестал работать в мае. Обслуживающая организация ремонтировать его отказалась, заявив, что срок гарантии уже истек, да и нужных деталей у них нет.

- Живу на шестом этаже. Пока поднимаюсь наверх, приходится четыре раза останавливаться отдыхать. Бабушки поднимаются со слезами, - рассказывал тогда 70-летний жилец дома, инвалид 3-й группы.

87-летний ветеран, живущий на девятом этаже дома N 116 на улице Свободы/Красноармейской в Кирове, несколько месяцев не мог выйти на улицу. В начале июля 2019-го в многоэтажке отключили лифты, старое оборудование рабочие во всех подъездах демонтировали, установили двери для новых подъемных механизмов, оставили дорогостоящие детали во дворе и перестали появляться в доме.

- Мы с супругой - дети войны, я - ветеран труда. За что нам такое наказание? - возмущался пенсионер.

Осенью прошлого года в министерстве ЖКХ назвали срок завершения работ - 15 февраля 2020 года.

Такая же ситуация сложилась в девятиэтажном доме N 25 по улице Пролетарской, где работы стоимостью восемь миллионов рублей затянулись на восемь месяцев: после их окончания были выявлены многочисленные нарушения.

"Фронтовики" идут в бой

Как сообщил корреспонденту "РГ" член регионального штаба ОНФ Дмитрий Сергеев, во всех перечисленных случаях лифты после вмешательства "фронтовиков" хоть и с большим опозданием, но все-таки заработали.

Выяснилось, что в лифте дома по улице Азина в поселке Восточный сгорела одна из деталей. Ее поменяла организация, которая обслуживает подъемный механизм, но люди больше месяца пересчитывали ступеньки лестниц.

В доме на Свободы/Красноармейской люди жили без лифта десять месяцев. Подрядчик, который должен был его отремонтировать, срывал плановые сроки во множестве домов по всей области. Радует одно - после этих происшествий фонд капитального ремонта исключил компанию из реестра квалифицированных подрядных организаций, соответственно в торгах на выполнение капремонта в Кировской области она участвовать уже не сможет.

- Также на этот год фонд внес изменения в договоры с подрядными организациями и ввел дополнительную процедуру - подписание определенного акта, после которого разрешается отключение лифтов, - рассказывает Дмитрий Сергеев. - Документ предусматривает наличие ста процентов оборудования для замены лифта. Вещь вроде бы логичная, но, к сожалению, у нас уже и в этом году были обращения по неоправданным простоям лифтов. В доме N 15 по улице Дерендяева срок был сорван почти на два месяца. Причем после того, как мы обратили на это внимание, лифт включили на следующий день. Правда, в каком-то тестовом режиме. Что это такое, я как инженер-строитель не совсем понимаю. Тем не менее люди наконец-то начали пользоваться лифтом. Видимо, возможность его включить была и раньше, но ждали, когда гром грянет.

По словам Сергеева, по плану 2020 года в Кировской области должны быть капитально отремонтированы или заменены 494 лифта. К началу осени работы выполнены лишь на 16 процентов.

Удмуртия ждет от центра программу

Не лучше обстоят дела с лифтовым хозяйством и в соседней Удмуртии. Не лучше настолько, что Государственный совет Удмуртской Республики решил предложить правительству России разработать отдельную федеральную программу по модернизации и замене лифтов в жилых домах. Такое решение принято депутатами на заседании постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям.

По словам председателя комиссии Тимура Ягафарова, в республике около 2,5 тысячи лифтов проработали уже более 25 лет и подлежат замене. Однако лишь для одного многоквартирного дома в девять этажей эта услуга обойдется примерно в два миллиона рублей.

Ягафаров уточнил: так как лифт меняют за счет средств собственников квартир, то рассчитывать на услугу сейчас могут дома, накопившие 70-80 процентов необходимой суммы. К слову, чтобы накопить такую долю, надо увеличивать размер взноса за капремонт и не тратить эти средства на другие виды работ. В большинстве случаев домами Удмуртии сейчас накоплено примерно 30-40 процентов необходимой суммы, еще 20 процентов они могут получить из бюджетов республики и муниципалитета, но и этого будет недостаточно для замены лифта.

Конечно, собственники могут воспользоваться кредитом и за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" получить кредит на возмещение части расходов. Однако, по словам Ягафарова, кредитные организации не всегда идут навстречу собственникам.

- Считаю, что необходимо как-то решать эту проблему, - говорит он. - А без отдельной федеральной программы или создания фонда по аналогии с Фондом содействия реформированию ЖКХ тут не обойтись. Проблема замены лифтов актуальна не только для Удмуртии, но и для большинства субъектов РФ.

Чтобы не быть голословными относительно большинства субъектов РФ, Госсовет Удмуртии запросил информацию о состоянии лифтового хозяйства в других регионах Приволжского федерального округа.

Тем временем председатель объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев подтвердил корреспонденту "РГ", что лифтовая проблема для республики давно ждет решения: количество подлежащих замене подъемных механизмов огромно. Собственникам, по его мнению, нужна поддержка, так как многие накапливают средства для замены на специальных счетах.

- Инициатива необходима для нас еще и потому, что, по сути, самый большой объем средств в плане пропорций между спецсчетами и общим котлом по России именно в Удмуртии, - говорит он. - Сейчас в республике примерно 70 процентов многоквартирных домов собирают средства на спецсчетах, и как раз большинство из тех, кто накапливает, это жители многоквартирных домов с лифтами. У среднестатистического дома, например панельной девятиэтажки, накоплено около 45-50 процентов необходимой суммы за шесть лет. Чтобы поменять лифт, им придется собирать еще от пяти до семи лет и при этом не тратиться на какие-либо другие ремонтные работы по дому, а это практически невозможно.

Комментарий

Дмитрий Сергеев, член штаба Кировского регионального отделения ОНФ:

- Относительно инициативы, предложенной Госсоветом Удмуртии, могу сказать, что создавать отдельную программу по замене лифтов не стоит. Лучше предусмотреть дополнительные бюджетные субсидии в рамках уже существующей программы капитального ремонта. Не увеличивая количества чиновников, завязанных на сопровождении программы, можно увеличить скорость замены лифтов. Единственное, что, может быть, не совсем справедливо получается: кто-то поменял лифт за счет средств, которые он сам накопил, а кто-то - за счет государства. Вот здесь и может быть какая-то общая субсидия: если в доме есть лифт, то выплачивать некий процент его стоимости вне зависимости от того, поменяли уже лифт или сделать это предполагается в будущем. Новая же программа лишь утяжелит процесс.