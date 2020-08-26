Нужно ли спасать заброшенное в мордовских лесах кладбище военнопленных?

Более 70 лет в лесах недалеко от торбеевского села Виндрей покоятся в безымянных могилах два десятка бывших военнопленных. Некогда благоустроенный погост, на котором хоронили умерших в плену солдат вражеских армий, сейчас тяжело даже найти. После ликвидации лагеря, в котором содержали военных, их могилы оказались никому не нужны. На вопрос: "Нужно ли спасать заброшенное кладбище?" у местных жителей нет однозначного ответа. Ведь там похоронены те, кто убивал русских солдат. Но должны ли мы мстить им таким способом?

О визите японской делегации на лесной погост до сих пор напоминают красные ленточки с иероглифами. Фото: Григорий Денисов

"Пленные жили лучше, чем местные"

- Последний раз, когда я сюда ездил, мою "Ниву" уазик вытаскивал! - бывший глава Виндрейского сельского поселения Евгений Абрамов снаряжает свой внедорожник для поездки к заброшенному кладбищу. От Виндрея до места захоронения - около трех километров.

58-й лагерь военнопленных был одним из многих исправительных учреждений, куда во время войны свозили взятых в плен солдат вражеских армий. Здесь содержались немцы, румыны, японцы и украинские националисты. В мордовских лесах бывшие солдаты вермахта и союзных армий шили тапочки, заготавливали древесину, занимались хозяйственными работами. По воспоминаниям местных, пленные жили вполне сносно. Во всяком случае, эти условия не шли ни в какое сравнение с теми, в которых содержали советских солдат в немецких концлагерях. Мало кто знает, но военнопленным в СССР за работу даже зарплату платили и премии давали. В их суточный рацион входили мясо, рыба, крупа, овощи, соль и сахар. Обычный советский человек в годы войны о таком изобилии не мог даже мечтать.

- Старые жители нашего села рассказывали, что во время войны они приносили в лагерь махорку и на нее выменивали у пленных солдат еду, - рассказывает Евгений Абрамов, пока наш транспорт осторожно ползет по лесной чаще. - Пленные-то лучше жили, чем местные жители. Японские солдаты, к примеру, приноровились в реке улиток собирать. И ели!

Однако, несмотря на неплохие условия содержания, многие военнопленные умирали от последствий ранений, полученных в боях, или от болезней. Хоронили их на специально огороженном кладбище в нескольких сотнях метров от лагеря. В рассекреченных в начале 90-х документах говорится, что с октября по декабрь 1944 года на местном погосте было захоронено 24 человека. В ноябре 1950 года представителями МВД МАССР и Дубравлага (управление мордовских лагерей в то время. - Прим.ред.) был произведен осмотр кладбища и составлен соответствующий акт. В нем говорится, что "кладбище приведено в надлежащий порядок, огорожено колючей проволокой в три нитки, поставлены входные ворота, территория кладбища очищена от мусора и обрыта канавой. Холмики (могилы) оправлены, опознавательные знаки сделаны и поставлены на холмиках новые. Кладбище закрыто, и захоронение на нем трупов военнопленных прекращено в декабре 1944 года".

Спустя восемь лет лагерь в виндрейских лесах был ликвидирован. А кладбище так и осталось...

"Они все говорили по-русски"

В Виндрее еще живут люди, которые видели и лагерь военнопленных, и его обитателей. Когда закончилась Великая Отечественная война, пенсионерке Анне Поповой было всего 11 лет.

- У меня крестная цензором в этой зоне работала, читала письма, которые получали заключенные, - вспоминает женщина.

Переписка с родными - еще одна привилегия, которой пользовались немецкие военнопленные и их союзники в советских лагерях. Кроме того, они даже имели право на получение денежных переводов от близких.

- И она часто брала меня с собой. Мы в эту зону в баню ходили, мыться-то тогда негде было. Лагерь этот был совсем небольшой. И в нем содержали не только военнопленных. Были и бесконвойники. Они на лошадях охраняли что-то. А пленные жили в землянках. Зайдешь туда - а там прямо как дома все сделано! Мы общались с этими заключенными, они к нам очень хорошо относились. Они все хоть и были разных национальностей, но с нами говорили только по-русски. А на кладбище крестная меня никогда не брала. Я знала, что оно есть где-то в лесу, но сама никогда там не была.

Могилы известных солдат

- Все, дальше идем пешком! - Евгений Абрамов глушит мотор и объясняет, что впереди болото, по которому не пройдет даже "Нива". - Уже немного осталось.

Несколько сотен метров идем по заросшей дороге. Болотца обходим через лесную чащу.

- Раньше-то здесь железная дорога проходила, - продолжает Евгений Абрамов. - Но потом и ее не стало.

Заброшенное кладбище - точнее, то, что от него осталось, - находится чуть в стороне от дороги. Ориентиром служат две высокие березы. Прямо под ними в два ряда расположены еле заметные холмики. Расстояние между ними меньше метра.

Из рассекреченных документов следует, что тут похоронены немец Альбрехт Гюнтер Эрих и украинец Иван Кучак, японец Танира Сисиму и словак Иван Филин. В списках указаны и национальность, и год рождения, и дата смерти. Когда-то на каждой могиле была установлена табличка с именем и фамилией умершего, но сейчас понять, где чья могила, невозможно.

От села Виндрей до захоронения - около трех километров. Фото: Григорий Денисов

"Японцы забрали одного своего"

Прямо под двумя березами расположено небольшое углубление в земле. В 2013 году в рамках межправительственных соглашений о передаче информации о лицах, находившихся в лагерях военнопленных, в Мордовии побывала делегация министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Даже спустя столько лет после войны японское правительство не теряет надежды вывезти все останки своих солдат на родину и перезахоронить их. В Стране восходящего солнца существует специальная государственная программа по поиску соотечественников, похороненных в других государствах. Об этом визите до сих пор напоминают две красные ленточки с иероглифами, привязанные к дереву.

- Они здесь раскопки проводили, - рассказывает Евгений Абрамов. - Но нашли останки только одного своего соотечественника. Эксперты определили, что здесь похоронен именно японец. Останки потом кремировали, оформили необходимые документы и вывезли прах в Японию. Они тогда рассказывали, что у них есть информация о захоронениях в Зубово-Полянском районе. Но там вообще ничего не нашли.

По словам Евгения Абрамова, никто из представителей японской делегации не высказывал претензий насчет того, что захоронение их пленных солдат заброшено и забыто. Но вопрос этот буквально витает в воздухе, и я не выдерживаю. Понятно, что в этих могилах лежат не очень хорошие, с нашей точки зрения, люди. Каждый из них сам пришел в нашу страну в надежде отщипнуть себе кусок ее территории. Каждый из них стрелял в русских солдат. И кто знает, сколько наших жизней забрали эти 24 человека? Но, в конце концов, каждый из них нашел то, что искал: кусок русской земли отдан им в вечное пользование. Но должны ли мы мстить этим людям таким способом?

- Сложно сказать, - вздыхает Евгений Абрамов. - Я вот тоже думаю, что территорию кладбища нужно привести в порядок. И хоть бы крест какой установить здесь. Как напоминание. Как ни крути, а все-таки здесь люди похоронены! Кстати, несколько лет назад мы расчищали это кладбище. Но время идет, лес растет...

Об авторе

Андрей Елистратов - спецкор "Известий Мордовии". Прежде работал в газетах "Саранский курьер", "Комсомольская правда - Саранск", "Вечерний Саранск". Самой большой творческой удачей считает серию материалов, написанных по итогам двух командировок на Донбасс. "Первая поездка была летом 2014-го, вторая - пять лет спустя, - рассказывает автор. - Опыт работы в зоне боевых действий у меня уже имелся - делал репортажи во время контртеррористической операции на Северном Кавказе. Поэтому военная тема занимает в моих публикациях особое место".

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