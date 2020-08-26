Пермячку осудили за применение насилия в отношении трехмесячной дочери

В Перми суд признал местную жительницу виновной в совершении преступлений в отношении своей несовершеннолетней дочери, предусмотренных статьями 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и 115 причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) УК РФ.

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, судом было установлено, что осужденная оставила свою трехмесячную дочь одну без присмотра. Ребенок упал и получил травму головы. Помимо этого, женщина применяла насилие при кормлении ребенка. В результате она повредила металлической ложкой глотку дочери.

Суд учел то обстоятельство, что женщина совершила преступление впервые, и приговорил ее к ограничению свободы на два года и три месяца.