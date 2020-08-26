В этом году из-за введенных во многих странах ограничений на въезд тысячи граждан лишились возможности отдохнуть за границей. Вместо того чтобы греться на солнышке, плескаться в море и осматривать достопримечательности, им пришлось решать проблемы с возвратом денег за пропавшие путевки.

Обманул турагент

Те, кому не удалось выехать к месту отдыха, теперь пытаются как-то урегулировать вопрос. Одни, махнув рукой на заграницу, хотят вернуть деньги, другие упрямо надеются все-таки посетить ту или иную страну. Разобраться порой совсем не просто - случаи разные, а единого решения проблемы не существует.

К тому же уже зафиксированы факты мошенничества в отношении доверчивых путешественников.

- Обратилась к нам семья - купили путевку в Турцию, а поездку отменили, - говорит начальник консультационного отдела Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае Артем Тунев. - Причем деньги они отдали турагенту уже после того, как стало известно о запрете на вылеты. Турагент заявил, что теперь, дескать, им надо обратиться к туроператору. Скорее всего, это обман клиентов. Мы посоветовали попробовать взыскать деньги непосредственно с турагента. Если не получится, придется идти в суд.

Примеров, когда пермяки остались без денег и путешествий, достаточно.

Деньги завтра

Поскольку ситуация одинакова по всей стране, правительство России приняло постановление, где четко прописано, что и как делать. Туристы, пострадавшие из-за пандемии коронавируса, смогут вернуть деньги или перенести тур до 31 декабря 2021 года. Но только те, кто оплатил поездку по стране или за рубеж до 31 марта текущего года. Туроператоры, в соответствии с принятым постановлением, обязаны предложить клиентам равнозначную поездку, сроки которой определятся по соглашению сторон. При этом услуга должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года. Если на новую дату стоимость тура окажется выше, ничего доплачивать не придется. Если же тур был оплачен неполностью, то турист выплатит оставшуюся часть первоначальной суммы.

Чиновники разъяснили, что граждане также имеют право взять другой тур либо вернуть деньги.

Кстати, туроператор обязан направить турагенту или напрямую туристу уведомление о возможности переноса поездки в течение 60 календарных дней с момента вступления в силу постановления правительства. В свою очередь турагент должен направить полученное уведомление туристу в течение одного рабочего дня. Если через два месяца туроператор не прислал уведомление, он обязан вернуть деньги не позднее 31 декабря 2020 года. Если турист получил уведомление и отказался перенести поездку, ему обязаны вернуть деньги не позднее 31 декабря 2021 года.

Льготы пенсионерам

Для инвалидов, безработных, граждан старше 65 лет, а также тех, кто находится на больничном более двух месяцев, действуют особые условия: деньги им вернут в течение 90 дней с момента подачи заявления туроператору. Вот один из примеров: 66-летняя пермячка решила сделать мужу подарок и приобрела за 245 тысяч рублей путевку на двоих в Испанию. По известным причинам поездка сорвалась. Пенсионерка обратилась в Роспотребнадзор, где ей разъяснили, что нужно подать заявление туроператору, тот обязан вернуть деньги. Если придет отказ или деньги под тем или иным предлогом возвращать откажутся, придется снова обращаться в Роспотребнадзор.

И тогда уже контролирующее ведомство примет соответствующие меры.

Туристам необходимо знать, что при возврате средств туроператор заплатит проценты (1?/?365 ключевой ставки ЦБ) от стоимости нереализованного тура за каждый календарный день с момента подачи заявления о расторжении договора до дня возврата денег. То есть продавцы туров должны быть заинтересованы как можно раньше рассчитаться с покупателями, чтобы не выплачивать неустойку.

Бывают и другие ситуации. Житель Перми еще в феврале 2019 года приобрел путевку в Чехию за 135 тысяч рублей на ноябрь 2020-го. Теперь переживает, откроют ли к тому времени границы. После консультаций со специалистами он решил пока не предпринимать никаких действий - время еще есть, а расторгнуть договор с туроператором можно будет задним числом.

Постановление правительства, которое стало главным документом, регулирующим отношения покупателей путевок и туроператоров, вышло в конце июля, до этого спорные вопросы рассматривались в суде. Решения по ним уже выносились в Перми, Березниках и Кунгуре. Обратиться в суд можно и сегодня, если туроператор не соблюдает порядок, установленный правительством.

Комментарий

Алексей Цуканов, кандидат юридических наук:

- Важно проверить, действительно ли между истцом и ответчиком возникли договорные отношения, подписывали стороны договор или нет. Согласно статье 10 Федерального закона "Об основах туристической деятельности" реализация турпродукта происходит на основе договора, заключенного в письменной форме. Несоблюдение формы лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания. В случаях, прямо указанных в законе, отсутствие письменной фиксации договора влечет недействительность сделки. Доказательством возникших договорных отношений может служить как сам договор, так и приходно-кассовый документ: ордер или чек. В договоре должны присутствовать его существенные признаки: предмет договора, идентификация сторон, сумма оплаты, реквизиты и подписи сторон, некоторые другие сведения. В иске следует указать существенные нарушения договора, то есть нанесение такого ущерба, который лишил истца того, на что он рассчитывал при заключении договора. Таким образом, соблюдение элементарной правовой культуры в общении с туроператором в определенной степени поможет несостоявшимся туристам вернуть деньги.

Куда обратиться

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю: Пермь, ул. Куйбышева, 50, тел. (342) 239-35-63, 239-31-24. Консультационные пункты по защите прав потребителей: Пермь, ул. Боровая, 20, тел. (342) 230-29-32, Пермь, ул. Мира, 66г, тел. (342) 221-76-36, Пермь, ул. Сысольская, 4, тел. (342) 294-12-37, Березники, пер. Северный, 13, тел. (34242) 6-55-66, Соликамск, ул. Кирова, 1, тел. (34253) 4-21-54, Кудымкар, ул. Яковкина, 8, тел. (34260) 4-33-55, 4-53-43, Чайковский, ул. Мира, 1?/?1, тел. (34241) 3-27-20, Чусовой, ул. Сивкова, 5, тел. (34256) 4-43-75.