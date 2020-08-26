Новости

В Беларуси создали комиссию по проверке жалоб граждан на милицию 13:12
Уральская таможня задержала контрафактные смартфоны на 10 млн рублей 12:57
Мошенник в Москве обманул гражданина Китая на четыре миллиона рублей 12:55
В Крыму отменили запрет на спортивные соревнования и кинопоказы 12:48
В Минске заявили об интересе России к ВПК Беларуси 12:35
Жителям поврежденного при пожаре дома на западе Москвы предоставят жилье 12:28
На Урале сделали операцию на позвоночнике с помощью мини-камеры 12:22
Москвичам пообещали тропическое тепло ко Дню знаний 12:16
ЦИК получил 14 тысяч заявлений на онлайн-голосование на выборах в Госдуму 12:07
Прокуратура организовала проверку по ЧП в жилом доме на западе Москвы 12:04
"Белорусская энциклопедия" выпустила книгу об истории Минска 11:59
На Украине узаконили феминитивы в названиях профессий 11:54
Умер отец Стивена Спилберга 11:46
Алексей Чадов рассказал о своей реакции на экстремальные ситуации 11:40
В Минобороны заявили о полном искоренении дедовщины 11:30
Четыре человека пострадали из-за взрыва и пожара в жилом доме в Москве 11:29
Хуснуллин пообещал поддержать строительство дорог и проект "Чистая вода" для Ингушетии 11:29
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в среду в Московской области 11:24
"Мосгаз" заявил об исправности оборудования в доме, где произошел взрыв 11:22
Самолет-разведчик США вторгся в воздушное пространство Китая 11:20
В Комсомольске построят сверхманевренные истребители Су-35С для Минобороны 11:17
Пожар в жилом доме в Москве потушен 11:07
Движение по улице Кубинка в Москве ограничено из-за пожара 11:06
Новая экранизация "Противостояния" Стивена Кинга выйдет зимой 11:02
Тринадцать человек спасены во время тушения пожара на западе Москвы 11:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится ЕГЭ-2021
Как изменится ЕГЭ-2021
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
26.08.2020 12:00

На полном приводе

"Уралкалий" передал соликамским спасателям спецавтомобиль
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Неделя - Пермский край № 190(8244)
В Соликамске городская служба спасения получила в подарок от калийщиков специальный аварийно-спасательный автомобиль.
Спецавтомобиль укомплектован всем необходимым оборудованием. Фото: "Уралкалий" Спецавтомобиль укомплектован всем необходимым оборудованием. Фото: "Уралкалий"
Спецавтомобиль укомплектован всем необходимым оборудованием. Фото: "Уралкалий"

Полноприводная машина сконструирована на базе ГАЗ-27057 и предназначена для транспортировки спасательных расчетов со спецоборудованием, оперативного развертывания на месте, проведения спасательных операций в зонах природных или техногенных катастроф. Автомобиль разделен на два отсека: боевого расчета и аварийно-спасательного оборудования.

Машина укомплектована всем необходимым оборудованием: радиостанцией, десятиметровой лестницей, тремя дыхательными аппаратами, комплектами эластичных домкратов и гидравлического аварийно-спасательного инструмента, переносным штативом с лебедкой и спасательной привязью, пожарно-техническим инвентарем, средствами индивидуальной защиты, гидрокостюмом, газоанализатором, носилками, автономным насосом, другими механизмами.

- "Уралкалий" - наш надежный партнер, который помогает в реализации многих социальных проектов, - говорит глава Соликамского городского округа Алексей Федотов. - Сегодня новый автомобиль получает Соликамская аварийно-спасательная служба. Уверен, что благодаря профессионализму сотрудников службы спасения и с помощью новой техники мы сможем сделать наш город более комфортным и безопасным.

- До настоящего момента на вооружении городской службы спасения был автомобиль 2007 года выпуска, который уже полностью выработал свой ресурс, - отметил начальник Управления гражданской защиты Соликамского городского округа Андрей Воложанинов. - Благодаря помощи "Уралкалия" в приобретении аварийно-спасательного автомобиля мы сможем эффективнее справляться со своими задачами. А ведь только в 2019 году служба спасения совершила почти тысячу выездов.

Прямая речь

Максим Томилин, генеральный директор ООО "Уралкалий-Ремонт":

- Для "Уралкалия" вопросы безопасности всегда стоят на первом месте. Это относится не только к работе сотрудников на наших производственных площадках, но и ко всем членам наших семей - мы ходим по одним и тем же улицам, пользуемся магазинами, школами, детскими садами, общественным транспортом. Поэтому многие наши проекты поддержки города направлены на создание благоприятной, комфортной, а главное, безопасной среды проживания для населения Соликамска.

Кстати

В Соликамске при поддержке "Уралкалия" открывается автокинотеатр. На экране размером девять на шесть метров за 11 вечеров будет показано 15 отечественных и зарубежных фильмов. По выходным планируется два киносеанса, в будни - по одному. Установка автокинотеатра на главной, Воскресенской площади города - это подарок всем жителям Соликамска от калийщиков в канун празднования Дня шахтера и Дня города.

В регионах Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

Главное сегодня

В Минобороны заявили о полном искоренении дедовщины
ЦИК получил 14 тысяч заявлений на онлайн-голосование на выборах в Госдуму
Кабмин снял ограничения на въезд иностранных спортсменов и тренеров
Посольство РФ в США поможет задержанному россиянину
Названы регионы России с самым грязным воздухом