В Соликамске городская служба спасения получила в подарок от калийщиков специальный аварийно-спасательный автомобиль.

Полноприводная машина сконструирована на базе ГАЗ-27057 и предназначена для транспортировки спасательных расчетов со спецоборудованием, оперативного развертывания на месте, проведения спасательных операций в зонах природных или техногенных катастроф. Автомобиль разделен на два отсека: боевого расчета и аварийно-спасательного оборудования.

Машина укомплектована всем необходимым оборудованием: радиостанцией, десятиметровой лестницей, тремя дыхательными аппаратами, комплектами эластичных домкратов и гидравлического аварийно-спасательного инструмента, переносным штативом с лебедкой и спасательной привязью, пожарно-техническим инвентарем, средствами индивидуальной защиты, гидрокостюмом, газоанализатором, носилками, автономным насосом, другими механизмами.

- "Уралкалий" - наш надежный партнер, который помогает в реализации многих социальных проектов, - говорит глава Соликамского городского округа Алексей Федотов. - Сегодня новый автомобиль получает Соликамская аварийно-спасательная служба. Уверен, что благодаря профессионализму сотрудников службы спасения и с помощью новой техники мы сможем сделать наш город более комфортным и безопасным.

- До настоящего момента на вооружении городской службы спасения был автомобиль 2007 года выпуска, который уже полностью выработал свой ресурс, - отметил начальник Управления гражданской защиты Соликамского городского округа Андрей Воложанинов. - Благодаря помощи "Уралкалия" в приобретении аварийно-спасательного автомобиля мы сможем эффективнее справляться со своими задачами. А ведь только в 2019 году служба спасения совершила почти тысячу выездов.

Прямая речь

Максим Томилин, генеральный директор ООО "Уралкалий-Ремонт":

- Для "Уралкалия" вопросы безопасности всегда стоят на первом месте. Это относится не только к работе сотрудников на наших производственных площадках, но и ко всем членам наших семей - мы ходим по одним и тем же улицам, пользуемся магазинами, школами, детскими садами, общественным транспортом. Поэтому многие наши проекты поддержки города направлены на создание благоприятной, комфортной, а главное, безопасной среды проживания для населения Соликамска.

Кстати

В Соликамске при поддержке "Уралкалия" открывается автокинотеатр. На экране размером девять на шесть метров за 11 вечеров будет показано 15 отечественных и зарубежных фильмов. По выходным планируется два киносеанса, в будни - по одному. Установка автокинотеатра на главной, Воскресенской площади города - это подарок всем жителям Соликамска от калийщиков в канун празднования Дня шахтера и Дня города.