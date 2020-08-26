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26.08.2020 00:42
Рубрика: Экономика

План действий

Пермский край получит "дорожную карту" борьбы с безработицей
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Столичный выпуск № 189(8243)
Пермский край вошел в число регионов с наибольшим объемом субсидий из резервного фонда правительства на создание временных рабочих мест. Об этом сообщили в минтруде. Однако с учетом того, что 49% зарегистрированных в регионе в качестве безработных граждан не имеют профессионального образования, необходимо усилить работу по их переобучению. Об этом договорились глава минтруда Антон Котяков и врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

"Мы обсудили проблемы по повышению квалификации тех граждан, которые уже стоят на учете в Центре занятости, а также программу, по которой будет обеспечена временная занятость, общественная работа. Пермский край приступил к разработке мероприятий, направленных на борьбу с безработицей, и обеспечению полномасштабного вовлечения трудовых ресурсов в экономику", - рассказал министр.

Он подчеркнул, что в сентябре в регионе откроется первый в стране Центр опережающей профессиональной подготовки. Это позволит ежегодно переобучать не менее 1300 человек. А работа по привлечению инвестиций в производство поможет не только создать рабочие места в производственном секторе, но и окажет мультипликативный эффект на другие отрасли.

На выравнивание ситуации на рынке труда в Пермском крае уже направлено более 1 млрд рублей

По словам Махонина, на выравнивание ситуации на рынке труда в регионе уже направлено более 1 млрд рублей. В частности, это материальная помощь более 9 тыс. работников пострадавших отраслей. Помимо этого, средства пойдут на создание не менее 6 тысяч дополнительных рабочих мест, субсидии субъектам МСП для сохранения 3,5 тысячи рабочих мест, а также выплаты на временную занятость 2671 человека.

"В ближайшее время мы опубликуем план мероприятий по сохранению занятости, чтобы он был доступен всем жителям региона", - отметил глава Пермского края. Он также рассказал, что в регион привлечены инвестпроекты на сумму более 1,5 млрд рублей, благодаря которым должны появиться новые рабочие места.

1,3 тысячи человек смогут переобучать ежегодно в пермском Центре опережающей профессиональной подготовки

Министр также посетил Кунгурский техникум-интернат для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Он отметил высокий уровень мероприятий по комплексной реабилитации (абилитации), которые проводит учреждение: около 75% выпускников трудоустраиваются, а около 25% - продолжают обучение.

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