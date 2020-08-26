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26.08.2020 18:09
Рубрика: Власть

Путин о ситуации вокруг Башкирской содовой компании: "Где деньги?"

Текст: Айсель Герейханова
Президент России Владимир Путин поручил руководству Башкирии и правительству детально разобраться в ситуации вокруг Башкирской содовой компании (БСК). Кроме того, он поручил прокуратуре проверить законность сделки, в связи с чем была снижена госдоля в компании.
Фото: Вадим Брайдов/ТАСС Фото: Вадим Брайдов/ТАСС
Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

"Контрольный пакет там принадлежит частным лицам, деньги, заработанные компанией практически в развитие не инвестируются. Деньги в регионе не остаются", - сообщил Путин в ходе заседания с членами кабмина в среду. По его словам, при общем объеме выручки компании в 2019 году в размере 45 млрд рублей, на инвестиционные цели пошло только 2,5 млрд рублей.

Фото: WadPol/ wikimedia.org
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"Где деньги? Известно где, в офшорах", - отметил глава государства.

Он добавил, что деньги идут туда, где проживают акционеры и на кипрские счета, во Францию, Швейцарию.

"Жить можно где угодно, мы свободная страна, но если вы здесь работаете в России, здесь зарабатываете в России, нужно подумать о людях, которые работают на ваших предприятиях", - призвал глава государства.

Он поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг компании и "предложить решения".

"Я думаю, что люди, которые обратили на это внимание, которые выразили свое недоверие тому, что происходит на месте, они в значительной мере правы. И нечего доводить до каких-то конфликтов, нужно просто вести диалог с людьми", - подчеркнул президент.

Он также рассказал о том, как государство утратило контроль над предприятием "чудесным образом" в 2013 году.

Фото: wikipedia.org
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"У государства было 62 процентов акций, стало 38. И приоритеты работы компании резко изменились. Не похоже, что целью акционеров является долгосрочное развитие компании, похоже на другое, на выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме", - описал ситуацию президент и поручил провести прокурорскую проверку сделки.

В целом глава государства считает необходимым вновь вернуться к вопросу о выводе бизнесом денег на офшорные счета.

"Надо вообще посмотреть на процессы подобного рода. Андрей Рэмович (Белоусов - прим. "РГ") мне сегодня докладывал по поводу нашей работы с офшорными зонами, все понятно. Но в целом еще надо системно вернуться к этому вопросу", - отметил он.

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